Palacze muszą się przygotować. Te produkty nie będą już dostępne od 18 stycznia
Od 18 stycznia 2026 roku w Polsce zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące wyrobów tytoniowych. Z rynku znikną aromatyzowane wkłady do podgrzewaczy, a sprzedaż tych produktów zostanie ograniczona na mocy nowelizacji ustawy antynikotynowej.
Zmiany dla palaczy od 18 stycznia. Te produkty znikają ze sklepów
Od 18 stycznia 2026 roku w Polsce zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące sprzedaży wyrobów tytoniowych. Zmiany obejmują osoby korzystające z podgrzewaczy tytoniu i oznaczają wycofanie z obrotu części popularnych produktów. To efekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Co się zmienia?
Najważniejsza zmiana dotyczy zakazu sprzedaży aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy. Od niedzieli w sklepach nie będzie można kupić produktów o wyraźnie wyczuwalnym smaku lub zapachu innym niż tytoń. Zakaz obejmuje wszystkie warianty określane jako smakowe.
Z rynku znikają m.in. wkłady o aromatach owocowych, mentolowych czy słodkich. Nowe przepisy zrównują podgrzewane wyroby tytoniowe z tradycyjnymi papierosami w zakresie ograniczeń dotyczących aromatów.
Fakty i tło sprawy
Zmiana przepisów jest elementem szerszej polityki zdrowotnej państwa. Zgodnie z danymi przywoływanymi przez resort zdrowia, używanie wyrobów tytoniowych ma istotny wpływ na statystyki zdrowotne w Polsce. Nowelizacja ustawy ma ograniczyć atrakcyjność produktów smakowych, które według analiz częściej przyciągają nowych użytkowników.
Dotychczas aromatyzowane wkłady do podgrzewaczy nie były objęte takimi samymi ograniczeniami jak klasyczne papierosy. Nowe regulacje mają ujednolicić rynek i zamknąć tę lukę prawną.
Które produkty znikną ze sprzedaży?
Zakaz obejmuje wszystkie wkłady zawierające tzw. aromat charakterystyczny. Oznacza to produkty, w których smak lub zapach jest wyraźnie inny niż naturalny tytoń. W praktyce dotyczy to zdecydowanej większości wariantów smakowych dostępnych dotąd w sprzedaży detalicznej.
Po wejściu w życie nowych przepisów rynek wkładów do podgrzewaczy będzie ograniczony do produktów o klasycznym smaku tytoniowym. Sklepy nie będą mogły zamawiać ani sprzedawać nowych partii aromatyzowanych wyrobów objętych zakazem.
Okres przejściowy i wyjątki
Ustawodawca przewidział okres przejściowy dla części produktów. Wkłady posiadające odpowiednie zezwolenia mogą pozostać w sprzedaży jeszcze przez maksymalnie dziewięć miesięcy od wejścia przepisów w życie. Dotyczy to jednak wyłącznie zapasów spełniających warunki określone w ustawie.
Po zakończeniu tego okresu aromatyzowane wkłady do podgrzewaczy zostaną całkowicie wycofane z legalnego obrotu. Sprzedaż takich produktów po upływie terminu będzie naruszeniem przepisów.
Co to oznacza dla konsumentów?
Dla osób korzystających z podgrzewaczy tytoniu zmiana oznacza ograniczony wybór dostępnych produktów. Palacze będą mogli kupować wyłącznie wkłady o klasycznym smaku, bez dodatków aromatycznych. Zmiana może wpłynąć na nawyki zakupowe oraz dostępność konkretnych marek i wariantów.
Nowe przepisy nie dotyczą urządzeń do podgrzewania tytoniu ani tradycyjnych wyrobów, które już wcześniej podlegały podobnym ograniczeniom w zakresie aromatów.
Podsumowanie
Od 18 stycznia 2026 roku w Polsce zaczyna obowiązywać zakaz sprzedaży aromatyzowanych wkładów tytoniowych do podgrzewaczy. To efekt nowelizacji ustawy antynikotynowej, która zrównuje te produkty z tradycyjnymi papierosami. Po okresie przejściowym w sklepach pozostaną wyłącznie wkłady o klasycznym smaku tytoniu, a rynek wyrobów smakowych zostanie zamknięty.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.