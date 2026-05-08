Paliwo tanieje na stacjach. Ważna informacja z resortu energii.
Od piątku na stacjach paliw obowiązują nowe, niższe ceny maksymalne. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, za litr benzyny oraz oleju napędowego kierowcy zapłacą mniej niż w czwartek.
Zgodnie z informacjami Polskiej Agencji Prasowej, Minister Energii wydał obwieszczenie ustalające górne limity cen paliw na krajowych stacjach. Nowe stawki weszły w życie w piątek, przynosząc obniżki dla użytkowników pojazdów.
Maksymalne stawki za litr paliwa
Zgodnie z oficjalnym komunikatem, od piątku ceny na stacjach paliw nie mogą przekroczyć następujących poziomów:
- Benzyna 95: Maksymalna cena za litr wynosi 6,41 zł.
- Benzyna 98: Cena za litr została ustalona na poziomie nie wyższym niż 6,90 zł.
- Olej napędowy: Za litr diesla kierowcy zapłacą nie więcej niż 7,17 zł.
Spadek cen w porównaniu do czwartku
Wprowadzone obwieszczeniem ceny maksymalne oznaczają realny spadek kosztów tankowania. W zestawieniu z cenami obowiązującymi w czwartek, nowe limity są niższe dla wszystkich wymienionych rodzajów paliw. Zmiana ta bezpośrednio wpływa na sytuację na stacjach benzynowych w całym kraju, ograniczając wydatki kierowców za każdy litr paliwa.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej obwieszczenia Ministra Energii (08.05.2026).
