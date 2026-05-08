Paliwo tanieje na stacjach. Ważna informacja z resortu energii.

8 maja 2026 08:45 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Od piątku na stacjach paliw obowiązują nowe, niższe ceny maksymalne. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii, za litr benzyny oraz oleju napędowego kierowcy zapłacą mniej niż w czwartek.

tankowanie do baku
Fot. Pixabay

Zgodnie z informacjami Polskiej Agencji Prasowej, Minister Energii wydał obwieszczenie ustalające górne limity cen paliw na krajowych stacjach. Nowe stawki weszły w życie w piątek, przynosząc obniżki dla użytkowników pojazdów.

Maksymalne stawki za litr paliwa

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, od piątku ceny na stacjach paliw nie mogą przekroczyć następujących poziomów:

  • Benzyna 95: Maksymalna cena za litr wynosi 6,41 zł.
  • Benzyna 98: Cena za litr została ustalona na poziomie nie wyższym niż 6,90 zł.
  • Olej napędowy: Za litr diesla kierowcy zapłacą nie więcej niż 7,17 zł.

Spadek cen w porównaniu do czwartku

Wprowadzone obwieszczeniem ceny maksymalne oznaczają realny spadek kosztów tankowania. W zestawieniu z cenami obowiązującymi w czwartek, nowe limity są niższe dla wszystkich wymienionych rodzajów paliw. Zmiana ta bezpośrednio wpływa na sytuację na stacjach benzynowych w całym kraju, ograniczając wydatki kierowców za każdy litr paliwa.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej obwieszczenia Ministra Energii (08.05.2026).

