Panika na rynku ropy! Rekordowe ceny ropy uderzą w warszawskie stacje jeszcze przed majówką.
Sytuacja na Bliskim Wschodzie wymknęła się spod kontroli, a rynki paliwowe zareagowały paniką. Baryłka ropy Brent kosztuje już 126 dolarów. Dla mieszkańców Warszawy i okolic oznacza to tylko jedno: nadchodzi drastyczna korekta cen na pylonach. Sprawdź, czy warto zatankować auto jeszcze dzisiaj.
Czwartek, 30 kwietnia, przejdzie do historii rynków surowcowych jako dzień gwałtownego przebudzenia. Notowania ropy naftowej typu Brent na giełdzie w Londynie skoczyły do poziomu 126 dolarów za baryłkę, co jest bezpośrednim skutkiem eskalacji napięcia w Azji Zachodniej. Jak donosi Polska Agencja Prasowa, inwestorzy obawiają się rozszerzenia konfliktu zbrojnego, co mogłoby sparaliżować kluczowe dla świata dostawy surowca.
Warszawskie stacje pod presją. Czy czeka nas 8 zł za litr?
Choć giełdy światowe wydają się odległe, mechanizm przenoszenia cen na lokalny rynek jest nieubłagany. W Warszawie, gdzie ruch samochodowy jest największy w kraju, każda zmiana o kilka groszy na litrze jest odczuwalna dla tysięcy portfeli. Eksperci rynku paliw ostrzegają: jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie uspokojeniu, ceny na stacjach przy Al. Jerozolimskich, Puławskiej czy Modlińskiej mogą w majowy weekend przywitać kierowców nowymi, znacznie wyższymi stawkami.
Analitycy zwracają uwagę, że obecny skok cen o kilka procent w ciągu zaledwie jednego dnia to anomalia, która zazwyczaj zwiastuje dłuższą serię podwyżek. Dla warszawiaków planujących majowe wyjazdy poza miasto, dzisiejsze popołudnie może być ostatnią szansą na zakup paliwa po „starych” cenach.
Dlaczego ropa drożeje właśnie teraz?
Kluczowym zapalnikiem okazały się doniesienia o przygotowywaniu przez Pentagon scenariuszy militarnych, które mają zostać przedstawione prezydentowi USA. Rynek nienawidzi niepewności, a widmo zaangażowania się globalnych mocarstw w konflikt bezpośrednio przy polach naftowych i szlakach transportowych (takich jak Cieśnina Ormuz) natychmiast wywindowało marże. Dodatkowo, słabnący złoty sprawia, że import paliw do Polski staje się jeszcze droższy.
Co mogą zrobić kierowcy w stolicy?
W obliczu tak dynamicznych zmian, warto rozważyć kilka kroków:
- Tankowanie na zapas: Historia pokazuje, że stacje paliw w dużych aglomeracjach jak Warszawa reagują na podwyżki hurtowe z kilkudniowym opóźnieniem. Dzisiejsza wizyta na stacji może zaoszczędzić od 15 do 30 zł na pełnym baku.
- Monitorowanie cen online: Ceny na stacjach w centrum Warszawy bywają wyższe niż w dzielnicach obrzeżnych (Wawer, Białołęka). Warto sprawdzić aplikacje cenowe przed wyjazdem.
- Ekonomiczna jazda: Przy cenach ropy sięgających 126 dolarów, każda oszczędność paliwa w miejskich korkach staje się realnym zyskiem.
Sytuacja jest rozwojowa i zależy od komunikatów dyplomatycznych, które napłyną w ciągu najbliższych godzin. Jedno jest pewne, tania ropa to na razie wspomnienie.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej gwałtownych wzrostów cen ropy Brent i sytuacji w Azji (30.04.2026).
