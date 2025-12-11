Państwo blokuje sprzedaż. Zmiana dotyczy setek tysięcy hektarów. Sprawdź, czy to wpływa na Twoją ziemię.
Państwo wydłuża zakaz sprzedaży państwowych gruntów rolnych aż do 2036 r. To sygnał dla rolników i inwestorów.
Rząd i prezydent RP zgadzają się, że zakaz sprzedaży państwowych gruntów rolnych ma obowiązywać aż do 2036 roku, czyli przez kolejną dekadę po przewidzianym wcześniej terminie. Ta decyzja dotyczy setek tysięcy hektarów ziemi w całej Polsce i ma realny wpływ na rolników, inwestorów i lokalne społeczności, dlatego w pierwszych zdaniach trzeba to jasno powiedzieć: zakaz sprzedaży państwowych nieruchomości zostaje przedłużony, a to zmienia rynek gruntów rolnych.
Obowiązujące przepisy już od 2016 roku blokują sprzedaż gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i takie moratorium miało wygasnąć w 2026 r. Teraz projekt ustawy przewiduje, że ten zakaz będzie kontynuowany przez kolejne dziesięć lat, do 2036 r. Zgodnie z projektem sprzedaż gruntów rolnych wchodzących w skład państwowego zasobu będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach i za zgodą ministra rolnictwa.
Dla rolników to oznacza, że zakup państwowych gruntów, na których mogą rozwijać działalność, stanie się znacznie trudniejszy lub niemożliwy w normalnych warunkach rynkowych. Jeśli planujesz inwestycje w ziemię rolną lub myślisz o powiększeniu gospodarstwa, musisz liczyć się z tym, że przez wiele lat nie będzie możliwe nabywanie tych nieruchomości na wolnym rynku. W praktyce większość gruntów pozostanie dostępna jedynie poprzez dzierżawę lub inne formy użytkowania.
Według projektodawców zmiana ma przynieść pozytywny efekt społeczny i ochronić rodzinne gospodarstwa przed wykupem przez duże korporacje czy fundusze inwestycyjne, które mogłyby spekulacyjnie nabywać ziemię rolną. To ważny sygnał, że państwo chce chronić zasoby gruntów jako dobro narodowe i zadbać o bezpieczeństwo żywnościowe kraju. Wielu rolników i działaczy wiejskich pozytywnie odbiera ten kierunek, bo ułatwia im planowanie i zabezpiecza przed nagłymi zmianami na rynku ziemi.
Jeśli natomiast jesteś inwestorem, ta zmiana może ograniczyć możliwości alokacji kapitału w państwowej ziemi rolnej. Zakaz trwały do 2036 r. oznacza, że grunt pozostaje w zasobie państwowym przez długi czas, co wpływa na podaż i potencjalne ceny dzierżawy. Firmy planujące projekty związane z rolnictwem lub rozwojem terenów wiejskich muszą uwzględnić ten mechanizm w swoich strategiach, bo brak obrotu tymi nieruchomościami może ograniczyć możliwości ekspansji.
Dla zwykłych mieszkańców wiejskich gmin ta regulacja może oznaczać większą stabilność gospodarczą w społecznościach, bo grunty nie będą szybko przechodziły z rąk do rąk i nie doprowadzą do nagłych wzrostów cen w regionie. To także informacja, że polityka rolna państwa ma charakter długoterminowy i dotyczy szerokiego spectrum społeczno-gospodarczego.
Podsumowując, przedłużenie zakazu sprzedaży państwowych gruntów rolnych do 2036 r. to duża zmiana w polskim systemie nieruchomości rolnych. Dla rolników oznacza większą ochronę i pewność działania, a dla inwestorów – ograniczone możliwości obrotu gruntami państwowymi. Dla Ciebie, jeśli myślisz o rolnictwie lub inwestycjach związanych z ziemią, to sygnał, że polityka państwa stoi po stronie ochrony gruntów i ich użytkowników, a nie swobodnej sprzedaży na wolnym rynku.
Źródło: Forsal.pl/warszawawpigulce.pl
