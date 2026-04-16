Państwo dopłaci do budowy domu. Sprawdź, czy możesz zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
Budowa domu to dla wielu z nas największy wydatek w życiu. W 2026 roku pojawia się jednak kilka rozwiązań, które mogą realnie obniżyć koszty inwestycji. W grę wchodzą nawet dziesiątki tysięcy złotych wsparcia, ale trzeba wiedzieć, gdzie i jak z niego skorzystać.
Co ważne, pieniądze nie trafiają automatycznie na konto. W większości przypadków trzeba spełnić konkretne warunki i złożyć wniosek.
Dotacje na ogrzewanie. Nawet 21 tys. zł na start
Jednym z najważniejszych programów jest „Moje Ciepło”, skierowany do osób budujących nowe domy jednorodzinne.
W jego ramach można otrzymać:
do 21 000 zł na pompę ciepła gruntową lub wodną,
do 7 000 zł na pompę powietrzną.
Dotacja pokrywa od 30 do 45 proc. kosztów inwestycji. Warunek? Dom musi spełniać normy energooszczędności, a jego budowa nie może być zakończona przed określonym terminem.
Deszczówka też się opłaca. Do 8 tys. zł dopłaty
Kolejnym sposobem na obniżenie kosztów jest program Mikroretencja 2026.
Tu możemy liczyć na:
do 8 000 zł dotacji,
nawet 90 proc. kosztów pokrytych przez państwo.
Wsparcie obejmuje m.in. zbiorniki na deszczówkę, instalacje rozsączające czy systemy nawadniania. W praktyce oznacza to niższe rachunki za wodę i większą niezależność.
Budowa bez wkładu własnego? To możliwe
Dla osób, które nie mają dużych oszczędności, kluczowy może być Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy.
Dzięki niemu:
nie trzeba mieć wkładu własnego,
państwo gwarantuje nawet do 100 000 zł brakującej kwoty.
Program obejmuje zarówno zakup mieszkania, jak i budowę domu. Warunki zależą m.in. od liczby osób w gospodarstwie domowym.
Konto mieszkaniowe. Premia od państwa co roku
Jeśli dopiero planujemy inwestycję, możemy skorzystać z Konta Mieszkaniowego.
To rozwiązanie dla osób, które chcą systematycznie odkładać pieniądze. Państwo dopłaca premię, której wysokość zależy od inflacji lub cen mieszkań.
Wpłaty wynoszą od 300 do 2000 zł miesięcznie, a środki są zwolnione z podatku Belki.
Ulga podatkowa. Możesz nie zapłacić 19 proc.
Mało kto wie, że przy budowie domu można też uniknąć podatku.
Ulga mieszkaniowa pozwala nie płacić 19 proc. podatku od sprzedaży nieruchomości, jeśli pieniądze przeznaczymy na własne cele mieszkaniowe.
To rozwiązanie często oznacza realną oszczędność rzędu kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Warszawa i okolice. Coraz więcej osób korzysta
W Warszawie i podwarszawskich miejscowościach widzimy rosnące zainteresowanie tymi programami. Coraz więcej osób decyduje się na budowę domu właśnie dzięki wsparciu państwa.
To szczególnie ważne przy rosnących kosztach materiałów i robocizny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujemy budowę domu w 2026 roku, warto sprawdzić dostępne programy jak najszybciej.
Możemy zyskać:
kilka tysięcy zł na instalacje,
nawet kilkadziesiąt tysięcy zł łącznie,
łatwiejszy dostęp do kredytu.
Najważniejsze jest jednak jedno: większość tych programów wymaga działania z naszej strony. Bez wniosku i spełnienia warunków pieniądze po prostu przepadną.
Dlatego jeśli planujesz budowę domu, to moment, żeby sprawdzić, ile realnie możesz zyskać.
