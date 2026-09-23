Państwo ma gotowy plan ewakuacji ludności. Te osoby otrzymają transport w pierwszej kolejności
Krajowy Plan Ewakuacji został zatwierdzony w lipcu 2026 roku. Dokument określa, ilu mieszkańców może wymagać przemieszczenia, jakie środki transportu zostaną wykorzystane, gdzie powstaną punkty zbiórki oraz kto przyjmie ludzi w bezpiecznej części kraju. Szczególne zasady dotyczą pacjentów szpitali, mieszkańców placówek całodobowych i osób, które nie są w stanie ewakuować się samodzielnie. MSWiA podkreśla jednak, że plan nie jest zapowiedzią rozpoczęcia ewakuacji ani tajnym programem wysiedlania Polaków.
W mediach społecznościowych zaczęły krążyć informacje, według których osoby ewakuowane miałyby już nigdy nie wrócić do swoich domów. Pojawiły się nawet ostrzeżenia przed rzekomymi autobusami mającymi zabierać kobiety i dzieci.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uznało te przekazy za dezinformację. Plan został przygotowany po to, aby administracja, służby i samorządy nie tworzyły zasad działania dopiero w chwili bezpośredniego zagrożenia.
Przepisy mówią natomiast wprost, że jednym z elementów prawidłowo przeprowadzonej ewakuacji jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego powrotu do miejsc zamieszkania.
Plan dotyczy wojny, zagrożenia wojną i klęsk żywiołowych
Podstawę prawną przygotowania dokumentu stanowi ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zgodnie z nią plany ewakuacji mają zastosowanie:
- w przypadku zagrożenia wojną,
- w czasie wojny,
- w razie przewidywanego wystąpienia klęski żywiołowej,
- po wystąpieniu klęski żywiołowej.
Nie jest to więc plan przygotowany wyłącznie na wypadek konfliktu zbrojnego. Te same procedury mogą być potrzebne podczas katastrofalnej powodzi, rozległego pożaru, skażenia chemicznego, awarii przemysłowej albo innego zagrożenia, które uniemożliwia bezpieczne pozostanie mieszkańców na określonym terenie.
Samo istnienie planu nie oznacza, że zapadła decyzja o ewakuacji lub że państwo przewiduje jej rozpoczęcie w najbliższym czasie.
Te osoby mają być uwzględniane w pierwszej kolejności
Przepisy nakazują samorządom oszacowanie liczby mieszkańców wymagających transportu. Szczególna uwaga ma zostać zwrócona na ludzi, którzy nie mogą samodzielnie opuścić zagrożonego obszaru.
Przy organizowaniu środków transportu w pierwszej kolejności trzeba uwzględnić między innymi:
- pacjentów szpitali,
- osoby przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
- mieszkańców domów pomocy społecznej i innych placówek zapewniających całodobową opiekę,
- dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- osoby niezdolne do samodzielnego poruszania się,
- osoby z ograniczoną możliwością przemieszczania się,
- osoby z niepełnosprawnościami wymagające specjalistycznego transportu.
Nie oznacza to automatycznie, że każda osoba należąca do jednej z tych grup zostanie wywieziona przed pozostałymi mieszkańcami. Chodzi o wcześniejsze zarezerwowanie odpowiedniego transportu i pomocy, których nie da się zorganizować w ostatniej chwili.
Karetki, pojazdy przystosowane do przewozu osób na wózkach, autobusy oraz transport medyczny muszą zostać rozdzielone zgodnie z rzeczywistymi potrzebami.
Punkty zbiórki, autobusy, pociągi i miejsca noclegowe
Krajowy plan powstaje na podstawie wojewódzkich planów ewakuacji, a te wykorzystują informacje przygotowane przez gminy i powiaty.
Dokumenty mają określać między innymi:
- liczbę osób przewidzianych do ewakuacji,
- główne drogi i linie kolejowe,
- możliwe wykorzystanie transportu lądowego, wodnego i lotniczego,
- położenie punktów zbiórki,
- liczbę potrzebnych pojazdów,
- miejsca tymczasowego zakwaterowania,
- dostępne miejsca w szpitalach i placówkach opiekuńczych,
- sposób informowania mieszkańców,
- podział zadań między samorządami, służbami i administracją rządową.
Jeżeli ewakuowani mają zostać przewiezieni do innego województwa, władze bezpieczniejszego regionu powinny przygotować miejsca noclegowe, żywność, wodę pitną, urządzenia sanitarne oraz dostęp do opieki zdrowotnej.
Plan wskazuje również, kto odpowiada za kierowanie ludzi do transportu, rejestrowanie ewakuowanych i utrzymanie porządku na trasach.
Można wyjechać własnym samochodem
Przepisy uwzględniają także samoewakuację. Oznacza ona opuszczenie zagrożonego terenu własnym samochodem i samodzielne znalezienie zakwaterowania poza strefą zagrożenia.
Nie należy jednak ruszać dowolną drogą bez sprawdzenia komunikatów służb. Część tras może zostać:
- zablokowana przez skutki katastrofy,
- przeznaczona dla karetek i służb ratunkowych,
- zarezerwowana dla wojska,
- wykorzystana do zorganizowanego przewozu ludności.
Organy kierujące ewakuacją mają koordynować również ruch osób wyjeżdżających samodzielnie, zabezpieczać najważniejsze szlaki oraz prowadzić ewidencję albo przynajmniej szacować liczbę osób opuszczających teren na własną rękę.
W razie realnego zagrożenia kluczowe będzie stosowanie się do aktualnych, oficjalnych komunikatów, ponieważ trasa zapisana wcześniej może okazać się nieprzejezdna.
Pozostawione domy nie mają zostać bez ochrony
Jedną z najczęstszych obaw związanych z ewakuacją jest pozostawienie mieszkania, domu, zwierząt i dorobku życia.
Rozporządzenie przewiduje skierowanie służb oraz zasobów obrony cywilnej do zabezpieczenia pozostawionego mienia. W planach należy też uwzględnić ochronę najważniejszych obiektów oraz przygotowanie do przemieszczenia zwierząt i najcenniejszych rzeczy należących do ewakuowanych.
Nie oznacza to możliwości zabrania całego wyposażenia domu. Priorytetem pozostaje ratowanie ludzi. Państwo ma jednak przygotować działania ograniczające ryzyko kradzieży, zniszczeń i dostępu osób nieuprawnionych do opuszczonego obszaru.
Sposób ochrony będzie zależał od rodzaju zagrożenia. Inne środki mogą zostać zastosowane po ewakuacji jednej ulicy z powodu niewybuchu, a inne po opuszczeniu rozległego terenu podczas wojny albo powodzi.
Przepisy przewidują powrót mieszkańców
Internetowe wpisy przekonywały, że osoba, która wsiądzie do autobusu ewakuacyjnego, może bezpowrotnie utracić swój dom. Takiego założenia nie ma w przepisach.
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ewakuacji ludności wskazuje, że jednym z elementów całej operacji jest zapewnienie bezpiecznego powrotu do miejsc zamieszkania.
Termin powrotu nie może być jednak zagwarantowany z góry. Zależy od:
- rodzaju i skali zagrożenia,
- stanu budynków,
- przejezdności dróg,
- ryzyka skażenia,
- dostępności wody, prądu i gazu,
- trwających działań wojennych lub ratowniczych.
Po niewielkiej awarii mieszkańcy mogą wrócić po kilku godzinach. Po powodzi, pożarze, skażeniu albo zniszczeniu budynków pobyt poza domem może potrwać znacznie dłużej. Nie oznacza to jednak, że celem ewakuacji jest odebranie nieruchomości.
Czy ewakuacja może zostać zarządzona nagle?
RCB, odpowiadając na pytania dotyczące przymusowego nakazu ewakuacji, wskazało, że taki nakaz jest związany z wprowadzeniem odpowiedniego stanu nadzwyczajnego. Trzeba jednak odróżnić powszechną, przymusową ewakuację ludności od lokalnych działań ratowniczych.
W przypadku pożaru, znalezienia niewybuchu, katastrofy budowlanej, wycieku gazu albo bezpośredniego zagrożenia życia służby mogą zarządzić natychmiastowe opuszczenie konkretnego budynku lub terenu na podstawie innych przepisów i swoich uprawnień.
Nie każda ewakuacja szkoły, bloku czy osiedla wymaga więc wprowadzenia w całym kraju konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego.
Komunikaty mają pochodzić z oficjalnych źródeł
Po zarządzeniu ewakuacji mieszkańcy mają zostać poinformowani za pomocą systemów ostrzegania i alarmowania oraz środków masowego przekazu. Komunikat powinien wskazywać:
- teren objęty ewakuacją,
- punkty zbiórki,
- dostępne środki transportu,
- kierunek przemieszczania,
- podstawowe zasady postępowania.
Właśnie dlatego nie należy podejmować decyzji na podstawie anonimowej grafiki zamieszczonej w mediach społecznościowych. Informacje trzeba sprawdzać w komunikatach RCB, MSWiA, wojewody, urzędu miasta lub gminy, policji i straży pożarnej.
Fałszywe wiadomości mogą skierować ludzi na zamkniętą drogę, wywołać niepotrzebną panikę albo zablokować trasę potrzebną ratownikom.
Plan nie oznacza, że zbliża się ewakuacja
Krajowy Plan Ewakuacji jest dokumentem operacyjnym przygotowywanym na trzy lata i aktualizowanym w razie potrzeby. Obowiązek jego stworzenia wynika bezpośrednio z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
Jego zatwierdzenie nie oznacza rozpoczęcia przesiedleń ani informacji o konkretnym, nadchodzącym ataku. Państwo ma jednak obowiązek wcześniej określić, gdzie przewieźć ludzi, czym ich transportować, kto zapewni nocleg i jak zabezpieczyć opuszczony teren.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest prosta: plan zakłada czasowe przeniesienie z miejsca zagrożonego do bezpieczniejszego, zapewnienie podstawowej pomocy i – gdy pozwolą na to warunki – bezpieczny powrót do domu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.