Od środy ogromna promocja w Biedronce. Wielkie oszczędności. Bez karty rabatu nie będzie
Biedronka uruchamia krótką promocję na wszystkie wędliny sprzedawane pod marką własną sieci. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, będzie kosztował o połowę mniej. Akcja potrwa zaledwie dwa dni, dlatego zainteresowanie może być duże. Trzeba jednak spełnić określone warunki.
Wszystkie wędliny Biedronka objęte promocją
Promocja rozpoczyna się w środę 23 września i potrwa do czwartku 24 września 2026 roku. Obejmuje wszystkie wędliny marki Biedronka uczestniczące w akcji.
Klienci mogą dowolnie łączyć różne produkty. Po włożeniu do koszyka dwóch opakowań drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony o 50 proc.
To okazja przede wszystkim dla osób, które planują większe zakupy i chcą uzupełnić domowe zapasy. W promocji można znaleźć między innymi paczkowane mięsa, szynki i inne wędliny oznaczone marką sieci.
Bez karty rabatu nie będzie
Promocja nie zostanie naliczona każdemu klientowi automatycznie. Warunkiem skorzystania z obniżki jest użycie przy kasie:
- karty Moja Biedronka albo
- aplikacji mobilnej Biedronki.
Produkty można mieszać dowolnie, ale rabat zostanie naliczony od tańszego artykułu w każdej promocyjnej parze. Warto więc sprawdzić ceny wybieranych wędlin, ponieważ wysokość oszczędności będzie zależała od wartości drugiego produktu.
Obowiązuje dzienny limit
Sieć wprowadziła ograniczenie zakupowe. Jeden klient może kupić w ramach promocji maksymalnie sześć opakowań dziennie, czyli skorzystać z rabatu na najwyżej trzy produkty.
Limit jest przypisany do jednej karty Moja Biedronka. Zakup większej liczby opakowań nie oznacza, że wszystkie zostaną objęte specjalną ceną.
Promocja potrwa tylko dwa dni
Akcja obowiązuje 23 i 24 września, a dostępność konkretnych wędlin może różnić się pomiędzy sklepami. Przy dużym zainteresowaniu najpopularniejsze produkty mogą znikać z półek szybciej.
Osoby planujące większe zapasy powinny także zwrócić uwagę na terminy przydatności oraz warunki przechowywania. Nie wszystkie paczkowane wędliny można długo trzymać w lodówce, a informacje dotyczące ewentualnego mrożenia znajdują się na opakowaniach.
Najważniejsze zasady promocji są proste: dwa dni akcji, drugi tańszy produkt 50 proc. taniej, maksymalnie sześć opakowań dziennie i obowiązkowa karta lub aplikacja Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.