Od środy ogromna promocja w Biedronce. Wielkie oszczędności. Bez karty rabatu nie będzie

23 września 2026 10:45 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka uruchamia krótką promocję na wszystkie wędliny sprzedawane pod marką własną sieci. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy, będzie kosztował o połowę mniej. Akcja potrwa zaledwie dwa dni, dlatego zainteresowanie może być duże. Trzeba jednak spełnić określone warunki.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Wszystkie wędliny Biedronka objęte promocją

Promocja rozpoczyna się w środę 23 września i potrwa do czwartku 24 września 2026 roku. Obejmuje wszystkie wędliny marki Biedronka uczestniczące w akcji.

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Klienci mogą dowolnie łączyć różne produkty. Po włożeniu do koszyka dwóch opakowań drugi, tańszy produkt zostanie przeceniony o 50 proc.

To okazja przede wszystkim dla osób, które planują większe zakupy i chcą uzupełnić domowe zapasy. W promocji można znaleźć między innymi paczkowane mięsa, szynki i inne wędliny oznaczone marką sieci.

Bez karty rabatu nie będzie

Promocja nie zostanie naliczona każdemu klientowi automatycznie. Warunkiem skorzystania z obniżki jest użycie przy kasie:

  • karty Moja Biedronka albo
  • aplikacji mobilnej Biedronki.

Produkty można mieszać dowolnie, ale rabat zostanie naliczony od tańszego artykułu w każdej promocyjnej parze. Warto więc sprawdzić ceny wybieranych wędlin, ponieważ wysokość oszczędności będzie zależała od wartości drugiego produktu.

Obowiązuje dzienny limit

Sieć wprowadziła ograniczenie zakupowe. Jeden klient może kupić w ramach promocji maksymalnie sześć opakowań dziennie, czyli skorzystać z rabatu na najwyżej trzy produkty.

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Limit jest przypisany do jednej karty Moja Biedronka. Zakup większej liczby opakowań nie oznacza, że wszystkie zostaną objęte specjalną ceną.

Promocja potrwa tylko dwa dni

Akcja obowiązuje 23 i 24 września, a dostępność konkretnych wędlin może różnić się pomiędzy sklepami. Przy dużym zainteresowaniu najpopularniejsze produkty mogą znikać z półek szybciej.

Osoby planujące większe zapasy powinny także zwrócić uwagę na terminy przydatności oraz warunki przechowywania. Nie wszystkie paczkowane wędliny można długo trzymać w lodówce, a informacje dotyczące ewentualnego mrożenia znajdują się na opakowaniach.

Najważniejsze zasady promocji są proste: dwa dni akcji, drugi tańszy produkt 50 proc. taniej, maksymalnie sześć opakowań dziennie i obowiązkowa karta lub aplikacja Moja Biedronka.

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