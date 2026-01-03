Państwo sięga po miliardy. 30-procentowy podatek dla już działa
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje wyższy podatek CIT dla sektora bankowego. Banki komercyjne zapłacą 30 proc. podatku, a banki spółdzielcze i SKOK-i 27 proc., co ma przynieść budżetowi państwa miliardowe dodatkowe wpływy.
30-procentowy CIT dla banków obowiązuje od 1 stycznia. Ustawa weszła w życie
Od 1 stycznia 2026 roku obowiązują nowe, wyższe stawki podatku CIT dla sektora bankowego. Prezydent podpisał ustawę jeszcze w listopadzie, a wraz z początkiem roku przepisy weszły w życie. Oznacza to znaczące zwiększenie obciążeń podatkowych dla banków komercyjnych oraz instytucji spółdzielczych.
Co się zmienia od 2026 roku?
Zgodnie z nowymi regulacjami stawka podatku CIT dla banków komercyjnych została podniesiona do 30 procent. Banki spółdzielcze oraz SKOK-i zapłacą podatek w wysokości 27 procent. To najwyższe poziomy opodatkowania sektora finansowego w ostatnich latach.
Ustawa zakłada jednak, że podwyżka ma charakter czasowy. W kolejnych latach stawki będą stopniowo obniżane.
Harmonogram zmian stawek CIT
Przepisy przewidują następujący harmonogram:
w 2026 roku: 30 proc. dla banków komercyjnych i 27 proc. dla banków spółdzielczych oraz SKOK-ów,
w 2027 roku: obniżka do 26 proc. i 23 proc.,
od 2028 roku: docelowe stawki 23 proc. i 21 proc.
Równolegle ustawa wprowadza niewielką redukcję podatku bankowego, jednak nie rekompensuje ona w pełni wzrostu CIT.
Dlaczego podatek został podniesiony?
Podpisując ustawę, prezydent uzasadnił decyzję koniecznością większego udziału dużych instytucji finansowych w finansowaniu potrzeb państwa. Wskazał na ponadprzeciętne zyski banków w ostatnich latach oraz rosnące wydatki publiczne, w tym związane z bezpieczeństwem i obronnością.
Według rządowych wyliczeń zmiany w CIT dla banków mają przynieść budżetowi państwa ponad 6,5 mld zł dodatkowych wpływów już w 2026 roku.
Do ostatniej chwili nie było jasne, czy prezydent zdecyduje się na podpisanie ustawy. W przestrzeni publicznej pojawiały się argumenty, że wyższe obciążenia podatkowe banków mogą zostać pośrednio przerzucone na klientów, np. poprzez wyższe opłaty, prowizje lub marże kredytowe.
Zwolennicy ustawy podkreślali jednak, że regulacja dotyczy instytucji osiągających rekordowe zyski, a jej celem jest zwiększenie dochodów państwa bez bezpośredniego podnoszenia podatków dla obywateli.
Co to oznacza dla rynku?
Ekonomiści wskazują, że skutki zmian będą zależeć od reakcji sektora finansowego. Część banków może próbować kompensować wyższy CIT poprzez optymalizację kosztów lub modyfikację oferty. Inni eksperci zwracają uwagę, że podwyżka ma charakter przejściowy, co ogranicza ryzyko długofalowych zaburzeń na rynku.
Jednocześnie wypowiedzi prezydenta sugerujące konieczność większego udziału „korporacji zagranicznych i dużych instytucji” w finansowaniu państwa są przez część komentatorów odczytywane jako sygnał możliwych dalszych zmian podatkowych w przyszłości.
Podsumowanie
Od 1 stycznia 2026 roku banki w Polsce płacą wyższy podatek CIT. Stawka dla banków komercyjnych wzrosła do 30 procent, a dla banków spółdzielczych i SKOK-ów do 27 procent. Choć przepisy przewidują stopniowe obniżki w kolejnych latach, już teraz mają one istotnie zwiększyć wpływy do budżetu państwa.
