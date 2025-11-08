Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. „To wspólna odpowiedzialność nas wszystkich”
Podczas audiencji na placu św. Piotra papież Leon XIV zwrócił się do polskich pielgrzymów, apelując, by bronili chrześcijańskiej wizji pracy i wracali do nauczania Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. „Praca powinna być źródłem nadziei i życia” – mówił papież, podkreślając godność człowieka i potrzebę solidarności społecznej.
Papież Leon XIV do Polaków: „Upominajcie się o chrześcijańską wizję pracy”
Podczas sobotniej audiencji na placu św. Piotra papież Leon XIV zwrócił się bezpośrednio do pielgrzymów z Polski. Wezwał ich, by bronili chrześcijańskiej wizji pracy i wracali do źródeł nauczania społecznego Kościoła. Nawiązał przy tym do nauk św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona ludzi pracy.
W spotkaniu, zorganizowanym w ramach Jubileuszu Świata Pracy, uczestniczyły tysiące wiernych z wielu krajów, w tym liczne grupy z polskich diecezji. Na Placu św. Piotra zgromadzili się przedstawiciele archidiecezji z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i wielu innych regionów Polski.
„Praca powinna być źródłem nadziei i życia”
W swoim przemówieniu Leon XIV przypomniał, że praca ma wymiar duchowy i społeczny – jest nie tylko obowiązkiem, ale również powołaniem człowieka. – Praca powinna być źródłem nadziei i życia, które pozwala wyrazić kreatywność jednostki i jej zdolność czynienia dobra – powiedział papież.
Zachęcił także do współpracy między instytucjami i społeczeństwem obywatelskim, aby tworzyć stabilne miejsca pracy i zapewnić młodym ludziom realne szanse rozwoju. – To wspólna odpowiedzialność nas wszystkich – podkreślił.
Odwołanie do nauczania Jana Pawła II i Popiełuszki
Papież przypomniał, że Polska ma szczególną tradycję łączenia wiary z pracą, której symbolem są św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko. To właśnie ich nauka – jak zauważył – przypomina, że praca powinna służyć człowiekowi, a nie go zniewalać.
Leon XIV wspomniał również o encyklice „Laborem exercens”, napisanej przez Jana Pawła II, oraz o dokumencie papieża Leona XIII „Rerum Novarum”, który stał się fundamentem społecznej nauki Kościoła. – Powracajcie do tych źródeł, aby z nadzieją stawiać czoła nowym rzeczom, upominając się o chrześcijańską wizję ludzkiej pracy – powiedział papież, odwołując się do łacińskiego tytułu encykliki.
„Nowe rzeczy” i stare wartości
Leon XIV zwrócił uwagę, że współczesny świat pracy stawia przed ludźmi nowe wyzwania – globalizację, automatyzację i niepewność zatrudnienia. Jednak – jak podkreślił – te „nowe rzeczy” nie mogą przesłaniać godności człowieka. – Człowiek zawsze musi pozostać w centrum pracy, nie technologia, nie zysk, nie wydajność – mówił papież.
Jego słowa nawiązują do rosnącej debaty w Europie na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz do krytyki nadmiernego wyzysku w pracy, szczególnie wśród młodych.
Polacy na placu św. Piotra
Audiencja papieża była jednym z głównych wydarzeń Roku Świętego, poświęconego duchowej odnowie i społecznemu dialogowi. Polscy pielgrzymi przybyli do Watykanu w zorganizowanych grupach, niosąc flagi i transparenty swoich diecezji. Wiele osób podkreślało, że słowa papieża są szczególnie aktualne w czasach, gdy praca coraz częściej staje się źródłem stresu, a nie godności.
– To było bardzo poruszające, kiedy papież wspomniał o Janie Pawle II i ks. Popiełuszce. Mówił o pracy z serca, jakby znał nasze codzienne problemy – relacjonowała pielgrzymka z Katowic.
Papieskie przesłanie dla Polski
Leon XIV zakończył swoje przemówienie apelem o solidarność i odpowiedzialność społeczną. – Niech praca zawsze służy człowiekowi i jego rodzinie. Niech będzie narzędziem dobra, nie wyzysku – powiedział.
Jego słowa przyjęto długimi oklaskami. Dla tysięcy Polaków obecnych na placu św. Piotra to przesłanie stało się przypomnieniem, że praca, jeśli ma sens, musi łączyć się z wiarą, wspólnotą i godnością człowieka.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.