Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków. „To wspólna odpowiedzialność nas wszystkich”

8 listopada 2025 14:59 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Podczas audiencji na placu św. Piotra papież Leon XIV zwrócił się do polskich pielgrzymów, apelując, by bronili chrześcijańskiej wizji pracy i wracali do nauczania Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki. „Praca powinna być źródłem nadziei i życia” – mówił papież, podkreślając godność człowieka i potrzebę solidarności społecznej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Papież Leon XIV do Polaków: „Upominajcie się o chrześcijańską wizję pracy”

Podczas sobotniej audiencji na placu św. Piotra papież Leon XIV zwrócił się bezpośrednio do pielgrzymów z Polski. Wezwał ich, by bronili chrześcijańskiej wizji pracy i wracali do źródeł nauczania społecznego Kościoła. Nawiązał przy tym do nauk św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona ludzi pracy.

W spotkaniu, zorganizowanym w ramach Jubileuszu Świata Pracy, uczestniczyły tysiące wiernych z wielu krajów, w tym liczne grupy z polskich diecezji. Na Placu św. Piotra zgromadzili się przedstawiciele archidiecezji z Gdańska, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i wielu innych regionów Polski.

„Praca powinna być źródłem nadziei i życia”

W swoim przemówieniu Leon XIV przypomniał, że praca ma wymiar duchowy i społeczny – jest nie tylko obowiązkiem, ale również powołaniem człowieka. – Praca powinna być źródłem nadziei i życia, które pozwala wyrazić kreatywność jednostki i jej zdolność czynienia dobra – powiedział papież.

Zachęcił także do współpracy między instytucjami i społeczeństwem obywatelskim, aby tworzyć stabilne miejsca pracy i zapewnić młodym ludziom realne szanse rozwoju. – To wspólna odpowiedzialność nas wszystkich – podkreślił.

Odwołanie do nauczania Jana Pawła II i Popiełuszki

Papież przypomniał, że Polska ma szczególną tradycję łączenia wiary z pracą, której symbolem są św. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko. To właśnie ich nauka – jak zauważył – przypomina, że praca powinna służyć człowiekowi, a nie go zniewalać.

Leon XIV wspomniał również o encyklice „Laborem exercens”, napisanej przez Jana Pawła II, oraz o dokumencie papieża Leona XIII „Rerum Novarum”, który stał się fundamentem społecznej nauki Kościoła. – Powracajcie do tych źródeł, aby z nadzieją stawiać czoła nowym rzeczom, upominając się o chrześcijańską wizję ludzkiej pracy – powiedział papież, odwołując się do łacińskiego tytułu encykliki.

„Nowe rzeczy” i stare wartości

Leon XIV zwrócił uwagę, że współczesny świat pracy stawia przed ludźmi nowe wyzwania – globalizację, automatyzację i niepewność zatrudnienia. Jednak – jak podkreślił – te „nowe rzeczy” nie mogą przesłaniać godności człowieka. – Człowiek zawsze musi pozostać w centrum pracy, nie technologia, nie zysk, nie wydajność – mówił papież.

Jego słowa nawiązują do rosnącej debaty w Europie na temat równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz do krytyki nadmiernego wyzysku w pracy, szczególnie wśród młodych.

Polacy na placu św. Piotra

Audiencja papieża była jednym z głównych wydarzeń Roku Świętego, poświęconego duchowej odnowie i społecznemu dialogowi. Polscy pielgrzymi przybyli do Watykanu w zorganizowanych grupach, niosąc flagi i transparenty swoich diecezji. Wiele osób podkreślało, że słowa papieża są szczególnie aktualne w czasach, gdy praca coraz częściej staje się źródłem stresu, a nie godności.

– To było bardzo poruszające, kiedy papież wspomniał o Janie Pawle II i ks. Popiełuszce. Mówił o pracy z serca, jakby znał nasze codzienne problemy – relacjonowała pielgrzymka z Katowic.

Papieskie przesłanie dla Polski

Leon XIV zakończył swoje przemówienie apelem o solidarność i odpowiedzialność społeczną. – Niech praca zawsze służy człowiekowi i jego rodzinie. Niech będzie narzędziem dobra, nie wyzysku – powiedział.

Jego słowa przyjęto długimi oklaskami. Dla tysięcy Polaków obecnych na placu św. Piotra to przesłanie stało się przypomnieniem, że praca, jeśli ma sens, musi łączyć się z wiarą, wspólnotą i godnością człowieka.

