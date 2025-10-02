Paragon w koszu? Możesz słono zapłacić. Nawet 500 zł mandatu!
Większość osób po zakupach nawet się nie zastanawia, gdzie powinien trafić paragon. Najczęściej ląduje w pierwszym lepszym koszu albo – myśląc, że to papier – w pojemniku na makulaturę. To jednak poważny błąd, który może skończyć się mandatem do 500 zł i realnym zagrożeniem dla środowiska.
Dlaczego paragony nie są zwykłym papierem?
Choć wyglądają niewinnie, paragony drukowane są zazwyczaj na papierze termicznym. Zawiera on bisfenol A (BPA) – substancję chemiczną podejrzewaną o zaburzanie gospodarki hormonalnej. Gdy taki papier trafi do recyklingu razem z innymi papierami, może zanieczyścić całą partię surowców, które potem trafiają np. do produkcji opakowań na żywność. W efekcie szkodliwe związki mogą przedostać się do produktów spożywczych.
Gdzie powinien trafić paragon?
Zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki, paragony należy wyrzucać wyłącznie do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik). Tylko tam zostaną właściwie zagospodarowane i nie skażą innych materiałów przeznaczonych do recyklingu.
Do tego samego pojemnika powinny trafiać także inne papierowe odpady nienadające się do recyklingu, np. brudne ręczniki papierowe, zużyte chusteczki, zatłuszczone kartony po jedzeniu czy papier powlekany folią.
Jak sprawdzić, czy paragon to papier termiczny?
Wystarczy prosty test – przejedź paznokciem po powierzchni paragonu. Jeśli pojawi się ciemny ślad, to znak, że to papier termiczny i powinien trafić do czarnego pojemnika.
Co grozi za złą segregację?
Niewłaściwe wyrzucanie paragonów nie jest tylko błahostką. Za brak prawidłowej segregacji grozi kara do 500 zł. W wielu gminach prowadzone są kontrole, a nieprawidłowości mogą skutkować mandatem lub wyższą opłatą za wywóz śmieci.
Dlaczego to takie ważne?
Jeden paragon w niebieskim worku może sprawić, że cała partia makulatury trafi na wysypisko zamiast do recyklingu. To nie tylko strata surowców i energii, ale także dodatkowe obciążenie dla środowiska.
Co to oznacza dla czytelnika?
Następnym razem, gdy dostaniesz paragon, pamiętaj – to nie jest zwykły papier. Wyrzuć go do czarnego pojemnika, a unikniesz kłopotów i mandatu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.