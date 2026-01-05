Paraliż, chaos i oskarżenia. Transportowcy ostro reagują po sytuacji na S7
Po grudniowym paraliżu drogi ekspresowej S7 rząd wskazał winnych wśród kierowców ciężarówek, jednak branża transportowa stanowczo się z tym nie zgadza. Przedstawiciele przewoźników mówią o „krzywdzącej narracji” i apelują o rzetelną ocenę przyczyn zatorów, wskazując na ekstremalne warunki pogodowe i brak systemowych rozwiązań.
Paraliż na drodze S7 wywołał spór. Transportowcy odpowiadają rządowi
Po grudniowym paraliżu drogi ekspresowej S7 na północy kraju odpowiedzialność za wielogodzinne zatory została wskazana przez rząd i służby drogowe po stronie kierowców samochodów ciężarowych. Taka narracja spotkała się jednak z ostrą reakcją branży transportowej, która zarzuca władzom uproszczenie problemu i pomijanie kluczowych czynników.
Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska (TLP) skierował oficjalne pismo do ministra infrastruktury, domagając się rzetelnej analizy przyczyn zdarzeń, do których doszło na S7 w rejonie Ostródy podczas intensywnych opadów śniegu pod koniec grudnia.
Co wydarzyło się na S7
30 grudnia północną Polskę nawiedził atak zimy. Silny wiatr, intensywne opady śniegu oraz zawieje sprawiły, że wiele dróg stało się praktycznie nieprzejezdnych. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce na drodze ekspresowej S7, gdzie utknęły dziesiątki pojazdów, głównie ciężarowych. Ruch został całkowicie sparaliżowany, a kierowcy spędzili w korkach nawet kilkanaście godzin.
Zablokowane pasy uniemożliwiły przejazd pługów i sprzętu do zimowego utrzymania dróg, co dodatkowo wydłużyło czas przywracania przejezdności. Choć nikt nie odniósł obrażeń, sytuacja wywołała szeroką debatę o odpowiedzialności i przygotowaniu systemu na ekstremalne warunki pogodowe.
Branża transportowa protestuje
Przedstawiciele TLP stanowczo sprzeciwiają się obarczaniu winą wyłącznie kierowców ciężarówek. Prezes organizacji Maciej Wroński podkreśla, że sugerowanie masowych zaniedbań technicznych jest krzywdzące dla tysięcy zawodowych kierowców i nie znajduje pełnego potwierdzenia w faktach.
Zdaniem branży, utrzymanie floty w dobrym stanie technicznym jest dla przewoźników nie tylko obowiązkiem, ale też kwestią ekonomiczną. Każda awaria czy unieruchomienie pojazdu generuje straty znacznie przewyższające potencjalne oszczędności na ogumieniu czy serwisie.
TLP krytycznie odniosło się również do zapowiedzianych przez rząd wzmożonych kontroli ciężarówek. Organizacja ostrzega, że działania o charakterze akcyjnym, prowadzone w trudnych warunkach zimowych, mogą prowadzić do kolejnych zatorów i zakłóceń w łańcuchach dostaw.
Stanowisko służb i rządu
Innego zdania są przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Według GDDKiA kluczowym problemem było nieodpowiedzialne zachowanie części kierowców ciężarówek, którzy w trudnych warunkach próbowali się wyprzedzać. Ustawienie pojazdów w poprzek jezdni miało uniemożliwić skuteczne działania służb drogowych.
Po posiedzeniu sztabu kryzysowego zapowiedziano wzmożone kontrole pojazdów ciężarowych na drogach ekspresowych i krajowych. Funkcjonariusze policji i Inspekcji Transportu Drogowego mają kierować na parkingi pojazdy, których stan techniczny budzi wątpliwości.
Brak obowiązku opon zimowych
Dodatkowym elementem sporu jest brak w Polsce obowiązku stosowania opon zimowych w samochodach ciężarowych. W praktyce większość pojazdów porusza się na oponach uniwersalnych, które w głębokim śniegu oferują znacznie gorszą przyczepność niż ogumienie zimowe. Alternatywą są łańcuchy, jednak niewielu kierowców nimi dysponuje.
Eksperci podkreślają, że w ekstremalnych warunkach nawet sprawny technicznie pojazd może mieć problemy z ruszeniem na zaśnieżonym podjeździe. Wystarczy jedna unieruchomiona ciężarówka i próba jej ominięcia, by doszło do całkowitego zablokowania drogi.
Spór wokół S7 pokazuje, że problem zimowych paraliżów drogowych jest bardziej złożony niż wskazanie jednego winnego. Branża transportowa apeluje o systemowe rozwiązania i dialog, zamiast doraźnych decyzji podejmowanych pod presją kryzysu.
