Paraliż kolejowy po tragicznym wypadku. Nie żyje jedna osoba
Tragiczny wypadek na torach między Cieninem a Koninem sparaliżował ruch kolejowy w regionie. Jak informuje TVP3 Poznań, doszło do potrącenia człowieka przez pociąg. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, a przewoźnicy wprowadzili komunikację zastępczą. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Tragiczny wypadek na torach między Cieninem a Koninem. Ruch pociągów wstrzymany
Do dramatycznego zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór na trasie kolejowej między Cieninem a Koninem (woj. wielkopolskie). Jak informuje TVP3 Poznań, doszło tam do śmiertelnego wypadku z udziałem człowieka. W wyniku tragedii całkowicie wstrzymano ruch pociągów na tym odcinku, a przewoźnicy wprowadzili komunikację zastępczą.
Według wstępnych ustaleń policji, do zdarzenia doszło na jednym z odcinków torów położonych poza terenem zabudowanym. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, w tym policja, straż pożarna oraz prokurator. Obszar wypadku został zabezpieczony, a przy torach ustawiono policyjny parawan.
Z powodu zdarzenia wstrzymano ruch pociągów między stacjami Cienin i Konin. PKP Intercity i Polregio poinformowały o wprowadzeniu komunikacji zastępczej. – „Na odcinku od stacji Cienin do stacji Konin pociąg został odwołany. Wprowadzono komunikację zastępczą, godziny przyjazdu i odjazdu mogą ulec zmianie” – przekazał przewoźnik w oficjalnym komunikacie.
Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy ustalają tożsamość ofiary oraz okoliczności tragedii. Według nieoficjalnych informacji, nie ma przesłanek wskazujących na udział osób trzecich.
Utrudnienia w ruchu kolejowym mogą potrwać kilka godzin. Policja apeluje do podróżnych o cierpliwość i śledzenie bieżących komunikatów o zmianach w rozkładzie jazdy.
