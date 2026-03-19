Paraliż komunikacyjny nadciąga! „Pierwszy rok będzie najtrudniejszy”
Mieszkańcy Otwocka i południowo-wschodniej Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Rusza długo zapowiadany remont linii kolejowej Warszawa Wawer–Otwock. To inwestycja, która ma poprawić komfort podróży, ale zanim to nastąpi, czeka nas prawdziwy komunikacyjny chaos.
Pociągi znikną na dwa tygodnie. To dopiero początek
Największy szok nadejdzie już w połowie kwietnia. W nocy z 11 na 12 kwietnia ruch pociągów zostanie całkowicie wstrzymany. Przerwa potrwa aż 2 tygodnie, do 26 kwietnia.
W tym czasie pasażerowie zostaną skazani na komunikację zastępczą. Autobusy mają kursować wzdłuż trasy kolejowej, ale już teraz wiadomo, że to rozwiązanie nie zastąpi sprawnie działających pociągów.
To jednak dopiero początek problemów. Cała inwestycja potrwa aż 2 lata.
Mniej pociągów, więcej problemów
Po zakończeniu pierwszego etapu sytuacja wcale nie wróci do normy. Pociągi wrócą na trasę, ale tylko na jednym torze.
To oznacza mniej połączeń i dłuższe oczekiwanie. W godzinach szczytu liczba pociągów spadnie o połowę. Zamiast kursów co 10 minut, pasażerowie będą czekać nawet 20 minut.
Część składów zakończy bieg już na stacji Warszawa Wawer. Dalej trzeba będzie przesiadać się na autobusy.
Objazdy, korki i zmiany na drogach
Problemy nie ograniczą się tylko do kolei. Utrudnienia dotkną również kierowców. W wielu miejscach zamknięta zostanie jedna strona torów, co wpłynie na ruch drogowy.
W Falenicy, Radości i Józefowie wprowadzono objazdy. Kierowcy zostaną skierowani na alternatywne trasy. Władze już teraz ostrzegają, że ulica Patriotów może się zakorkować.
Zalecane są objazdy trasami S17 i S2 lub Wałem Miedzeszyńskim, ale tam również należy spodziewać się większego ruchu.
Zmiany na stacjach i przystankach
Pasażerowie muszą przygotować się na chaos także na przystankach. W Otwocku powstanie tymczasowa pętla autobusowa, a przystanki zostaną przeniesione.
Wejścia na perony również się zmienią. Na stacji PKP Świder nie będzie można korzystać z części wejść. Dojście do peronów wydłuży się nawet o kilkaset metrów.
Dla wielu osób oznacza to dodatkowy czas i konieczność zmiany codziennych nawyków.
Dwa lata utrudnień. Najgorszy będzie początek
Władze nie ukrywają, że pierwszy rok inwestycji będzie najtrudniejszy. To właśnie teraz przepustowość linii będzie najmniejsza, a chaos największy.
W drugim roku sytuacja ma się poprawić. Ruch zostanie przeniesiony na nowe tory, co powinno usprawnić przejazdy. Jednak zanim to nastąpi, mieszkańcy muszą przygotować się na długotrwałe utrudnienia.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli codziennie dojeżdżasz z Otwocka do Warszawy, twoja podróż może znacząco się wydłużyć. Autobusy zastępcze, przesiadki i korki mogą sprawić, że dojazd stanie się znacznie bardziej uciążliwy.
To moment, w którym warto rozważyć zmianę godzin wyjazdu, tras lub nawet środka transportu. Inaczej codzienna droga do pracy może zamienić się w prawdziwą próbę cierpliwości.
