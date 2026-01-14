Paraliż komunikacyjny w Warszawie i okolicach. Tramwaje i pociągi stają, a IMGW ostrzega przed groźną gołoledzią

14 stycznia 2026 21:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wieczór 14 stycznia 2026 roku przyniósł gwałtowne pogorszenie warunków drogowych i poważne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej w stolicy. Mieszkańcy Warszawy i aglomeracji muszą liczyć się z opóźnieniami w powrotach do domów. Zarząd Transportu Miejskiego oraz przewoźnicy kolejowi informują o awariach i zablokowanych przejazdach, które są bezpośrednim skutkiem dynamicznej aury. Ostrzeżenia meteorologiczne wskazują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zobacz również:

Zator na Pradze-Południe. Linie 9 i 24 na objazdach

O godzinie 21:16 Zarząd Transportu Miejskiego wydał pilny komunikat dotyczący utrudnień dla pasażerów podróżujących tramwajami na prawym brzegu Wisły. W rejonie skrzyżowania alei Waszyngtona i ulicy Garibaldiego doszło do zablokowania przejazdu, co skutecznie wstrzymało ruch tramwajowy w tym newralgicznym punkcie.

Problemy dotyczą popularnych linii 9 oraz 24. Służby nadzoru ruchu podjęły decyzję o natychmiastowym skierowaniu składów jadących w kierunku pętli Gocławek na trasę objazdową. Tramwaje omijają zablokowany odcinek, kursując przez:

  • Aleję Zieleniecką,
  • Ulicę Zamoyskiego,
  • Ulicę Grochowską do Ronda Wiatraczna.

Pasażerowie oczekujący na przystankach wzdłuż alei Waszyngtona muszą szukać alternatywnych połączeń autobusowych, gdyż czas przywrócenia normalnego ruchu nie jest jeszcze znany.

Zobacz również:

Kolejowe problemy na linii do Radzymina

Problemy nie omijają również pasażerów kolei. Już o godzinie 18:34 poinformowano o utrudnieniach technicznych na odcinku Wieliszew – Radzymin. Awaria wpłynęła na kursowanie pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej (linia S40) oraz Kolei Mazowieckich (linie RE91 i RE92).

Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami kursów oraz skróconymi relacjami pociągów. Wprowadzono zastępczą linię autobusową za pociągi SKM, która kursuje na trasie od przystanku Michałów-Reginów Cegielnia 02 przez Wieliszew do stacji kolejowej w Radzyminie.

IMGW: Marznący deszcz i intensywny śnieg to pułapka

Przyczyną chaosu komunikacyjnego jest splot niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 14 stycznia 2026 roku serię ostrzeżeń:

  • Opady marznące: Strefa marznących opadów deszczu i mżawki przemieszcza się z zachodu na wschód. Powoduje ona gołoledź, przez co nawierzchnie stają się ekstremalnie śliskie. Zjawisko to ma utrzymać się również w godzinach nocnych.
  • Intensywne opady śniegu: Równolegle nad region nasunęła się strefa opadów śniegu. Synoptycy prognozują wzrost natężenia opadów i rozszerzanie się strefy na wschód.

Warunki te są szczególnie zdradliwe dla kierowców i pieszych. Tworząca się na drogach i chodnikach warstwa lodu jest często niewidoczna, co drastycznie zwiększa ryzyko wypadków i kolizji.

What does this mean for you? – Jak bezpiecznie dotrzeć do celu?

W związku z trudną sytuacją w Warszawie i okolicach:

  • Omijaj aleję Waszyngtona: Jeśli wracasz na Gocławek lub Pragę-Południe, wybierz autobusy jadące ulicą Grochowską lub Ostrobramską, zamiast czekać na tramwaje 9 i 24.
  • Sprawdź rozkład PKP: Podróżując w stronę Radzymina, weryfikuj bieżące opóźnienia w Portalu Pasażera, ponieważ sytuacja na torach zmienia się dynamicznie.
  • Zachowaj czujność na chodnikach: Ostrzeżenia o gołoledzi są wciąż aktualne. Właściciele nieruchomości mogą nie nadążać z posypywaniem chodników piaskiem, co grozi bolesnym upadkiem.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl