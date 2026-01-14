Paraliż komunikacyjny w Warszawie i okolicach. Tramwaje i pociągi stają, a IMGW ostrzega przed groźną gołoledzią
Wieczór 14 stycznia 2026 roku przyniósł gwałtowne pogorszenie warunków drogowych i poważne utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej w stolicy. Mieszkańcy Warszawy i aglomeracji muszą liczyć się z opóźnieniami w powrotach do domów. Zarząd Transportu Miejskiego oraz przewoźnicy kolejowi informują o awariach i zablokowanych przejazdach, które są bezpośrednim skutkiem dynamicznej aury. Ostrzeżenia meteorologiczne wskazują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć.
Zator na Pradze-Południe. Linie 9 i 24 na objazdach
O godzinie 21:16 Zarząd Transportu Miejskiego wydał pilny komunikat dotyczący utrudnień dla pasażerów podróżujących tramwajami na prawym brzegu Wisły. W rejonie skrzyżowania alei Waszyngtona i ulicy Garibaldiego doszło do zablokowania przejazdu, co skutecznie wstrzymało ruch tramwajowy w tym newralgicznym punkcie.
Problemy dotyczą popularnych linii 9 oraz 24. Służby nadzoru ruchu podjęły decyzję o natychmiastowym skierowaniu składów jadących w kierunku pętli Gocławek na trasę objazdową. Tramwaje omijają zablokowany odcinek, kursując przez:
- Aleję Zieleniecką,
- Ulicę Zamoyskiego,
- Ulicę Grochowską do Ronda Wiatraczna.
Pasażerowie oczekujący na przystankach wzdłuż alei Waszyngtona muszą szukać alternatywnych połączeń autobusowych, gdyż czas przywrócenia normalnego ruchu nie jest jeszcze znany.
Kolejowe problemy na linii do Radzymina
Problemy nie omijają również pasażerów kolei. Już o godzinie 18:34 poinformowano o utrudnieniach technicznych na odcinku Wieliszew – Radzymin. Awaria wpłynęła na kursowanie pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej (linia S40) oraz Kolei Mazowieckich (linie RE91 i RE92).
Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami, odwołaniami kursów oraz skróconymi relacjami pociągów. Wprowadzono zastępczą linię autobusową za pociągi SKM, która kursuje na trasie od przystanku Michałów-Reginów Cegielnia 02 przez Wieliszew do stacji kolejowej w Radzyminie.
IMGW: Marznący deszcz i intensywny śnieg to pułapka
Przyczyną chaosu komunikacyjnego jest splot niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 14 stycznia 2026 roku serię ostrzeżeń:
- Opady marznące: Strefa marznących opadów deszczu i mżawki przemieszcza się z zachodu na wschód. Powoduje ona gołoledź, przez co nawierzchnie stają się ekstremalnie śliskie. Zjawisko to ma utrzymać się również w godzinach nocnych.
- Intensywne opady śniegu: Równolegle nad region nasunęła się strefa opadów śniegu. Synoptycy prognozują wzrost natężenia opadów i rozszerzanie się strefy na wschód.
Warunki te są szczególnie zdradliwe dla kierowców i pieszych. Tworząca się na drogach i chodnikach warstwa lodu jest często niewidoczna, co drastycznie zwiększa ryzyko wypadków i kolizji.
What does this mean for you? – Jak bezpiecznie dotrzeć do celu?
W związku z trudną sytuacją w Warszawie i okolicach:
- Omijaj aleję Waszyngtona: Jeśli wracasz na Gocławek lub Pragę-Południe, wybierz autobusy jadące ulicą Grochowską lub Ostrobramską, zamiast czekać na tramwaje 9 i 24.
- Sprawdź rozkład PKP: Podróżując w stronę Radzymina, weryfikuj bieżące opóźnienia w Portalu Pasażera, ponieważ sytuacja na torach zmienia się dynamicznie.
- Zachowaj czujność na chodnikach: Ostrzeżenia o gołoledzi są wciąż aktualne. Właściciele nieruchomości mogą nie nadążać z posypywaniem chodników piaskiem, co grozi bolesnym upadkiem.
