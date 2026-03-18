Paraliż komunikacyjny w Warszawie! Tramwaje nagle zmieniły trasy
Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia. W wyniku zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulic Grójeckiej i Niemcewicza w kierunku placu Narutowicza doszło do nagłych zmian w kursowaniu tramwajów. Problemy dotknęły jedne z najważniejszych linii w tej części miasta.
Zmiany pojawiły się niespodziewanie i już powodują dezorientację wśród pasażerów.
Które linie zostały dotknięte
Utrudnienia objęły tramwaje linii 1, 7, 9 oraz 25. To kluczowe połączenia obsługujące ruch w tej części stolicy, dlatego ich zmiana natychmiast wpłynęła na setki, a nawet tysiące osób przemieszczających się przez centrum i Ochotę.
Tramwaje zostały skierowane na trasy objazdowe lub skrócone, co oznacza konieczność przesiadek i wydłużenie czasu podróży.
Objazdy i skrócone trasy
Część kursów została przekierowana w stronę alei Krakowskiej i Banacha, a następnie skrócona do pętli przy placu Starynkiewicza. Inne tramwaje kończą trasę wcześniej, na pętli przy placu Narutowicza, zamiast kontynuować przejazd dalej.
Dla pasażerów oznacza to konieczność szybkiego reagowania i zmiany planów podróży.
Uruchomiono komunikację zastępczą
Aby ograniczyć skutki utrudnień, uruchamiana jest komunikacja zastępcza „Za Tramwaj”. Autobusy kursują na odcinku od placu Narutowicza przez ulicę Grójecką, plac Zawiszy, Aleje Jerozolimskie aż do Dworca Centralnego.
To rozwiązanie ma pomóc rozładować ruch, jednak w godzinach szczytu może być niewystarczające.
Co to oznacza dla pasażerów
Nagłe zmiany w kursowaniu tramwajów to poważne utrudnienie dla mieszkańców Warszawy. Osoby korzystające z tych linii powinny przygotować się na opóźnienia, tłok i konieczność korzystania z alternatywnych środków transportu.
Sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać, dlatego warto na bieżąco śledzić komunikaty miejskie i sprawdzać aktualne rozkłady jazdy.
