Paraliż metra w Warszawie! Cztery stacje zamknięte, pasażerowie musieli opuścić pociągi
Poranny chaos na drugiej linii warszawskiego metra. Tuż po godzinie 9 doszło do poważnej awarii systemu sterowania ruchem na stacji Trocka. Skutki odczuli pasażerowie, którzy w niektórych składach usłyszeli komunikat o konieczności opuszczenia pociągu.
Cztery stacje nieczynne
Z powodu usterki wyłączone zostały cztery stacje na odcinku wschodnim linii M2:
-
Bródno,
-
Kondratowicza,
-
Zacisze,
-
Trocka.
Metro kursuje obecnie jedynie do stacji Targówek Mieszkaniowy. Jak informuje biuro prasowe Metra Warszawskiego, na miejsce skierowano zespół techniczny, który pracuje nad usunięciem awarii.
Kiedy wróci normalny ruch?
Na razie nie ma informacji, jak długo potrwają utrudnienia. Przedstawiciele Metra zapewniają, że zrobią wszystko, aby jak najszybciej przywrócić kursowanie całej linii.
Autobusy zastępcze na trasie
W związku z wyłączeniem czterech stacji uruchamiana jest linia autobusowa Z, która ma przejąć część ruchu pasażerskiego.
Co to oznacza dla warszawiaków?
Dla mieszkańców Bródna, Zacisza i Targówka to ogromne utrudnienie w porannych dojazdach. Zamiast szybkiej podróży metrem, pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i przesiadkami. Sytuacja jest szczególnie trudna w godzinach szczytu, gdy tysiące warszawiaków korzystają z linii M2.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.