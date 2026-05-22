Paraliż na A2 pod Warszawą. Gigantyczny korek po poważnym wypadku
Kierowcy utknęli w ogromnych korkach na autostradzie A2. Między Pruszkowem a Koszajcem, w kierunku Grodziska Mazowieckiego, doszło do poważnego wypadku z udziałem kilku samochodów osobowych i ciężarówki. Ruch praktycznie stanął.
Z relacji kierowców wynika, że auta wpadały jedno w drugie, a część pojazdów zderzyła się także z ciężarówką. Na miejscu tworzą się gigantyczne utrudnienia, a korek ciągnie się już od okolic Bemowa aż w stronę Grodziska Mazowieckiego.
Ogromne utrudnienia na trasie A2
Do zdarzenia doszło na odcinku między Pruszkowem a Koszajcem w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Na razie nie są znane dokładne okoliczności wypadku ani informacje o osobach poszkodowanych.
Kierowcy informują jednak o bardzo dużych zniszczeniach pojazdów i praktycznie całkowicie zablokowanym przejeździe.
Korek rośnie z minuty na minutę
Sytuacja na trasie jest bardzo trudna. Samochody stoją już na długim odcinku prowadzącym z Warszawy. Utrudnienia odczuwają także kierowcy próbujący wyjechać ze stolicy.
Wiele osób szuka objazdów przez drogi lokalne, co powoduje kolejne zatory w okolicznych miejscowościach.
Służby pracują na miejscu
Na miejscu działają służby ratunkowe oraz policja. Trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia i usuwanie rozbitych pojazdów.
Kierowcy muszą przygotować się na bardzo długie opóźnienia. Warto rozważyć wybór alternatywnej trasy i unikać odcinka A2 między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim.
Co to oznacza dla kierowców?
Popołudniowy szczyt komunikacyjny w tej części Mazowsza może być dziś wyjątkowo trudny. Problemy odczują nie tylko osoby jadące autostradą A2, ale również kierowcy korzystający z tras lokalnych wokół Pruszkowa, Ożarowa Mazowieckiego i Grodziska Mazowieckiego.
Sytuacja jest dynamiczna. Policja apeluje o ostrożność i tworzenie korytarza życia dla służb ratunkowych.
