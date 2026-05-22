Paraliż na A2 pod Warszawą. Gigantyczny korek po poważnym wypadku

22 maja 2026 15:23 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy utknęli w ogromnych korkach na autostradzie A2. Między Pruszkowem a Koszajcem, w kierunku Grodziska Mazowieckiego, doszło do poważnego wypadku z udziałem kilku samochodów osobowych i ciężarówki. Ruch praktycznie stanął.

Ogromny korek pod Warszawą Fot. Warszawa w Pigułce
Ogromny korek pod Warszawą Fot. Warszawa w Pigułce

Z relacji kierowców wynika, że auta wpadały jedno w drugie, a część pojazdów zderzyła się także z ciężarówką. Na miejscu tworzą się gigantyczne utrudnienia, a korek ciągnie się już od okolic Bemowa aż w stronę Grodziska Mazowieckiego.

Ogromne utrudnienia na trasie A2

Do zdarzenia doszło na odcinku między Pruszkowem a Koszajcem w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Na razie nie są znane dokładne okoliczności wypadku ani informacje o osobach poszkodowanych.

Kierowcy informują jednak o bardzo dużych zniszczeniach pojazdów i praktycznie całkowicie zablokowanym przejeździe.

Korek rośnie z minuty na minutę

Sytuacja na trasie jest bardzo trudna. Samochody stoją już na długim odcinku prowadzącym z Warszawy. Utrudnienia odczuwają także kierowcy próbujący wyjechać ze stolicy.

Wiele osób szuka objazdów przez drogi lokalne, co powoduje kolejne zatory w okolicznych miejscowościach.

Służby pracują na miejscu

Na miejscu działają służby ratunkowe oraz policja. Trwa zabezpieczanie miejsca zdarzenia i usuwanie rozbitych pojazdów.

Kierowcy muszą przygotować się na bardzo długie opóźnienia. Warto rozważyć wybór alternatywnej trasy i unikać odcinka A2 między Pruszkowem a Grodziskiem Mazowieckim.

Co to oznacza dla kierowców?

Popołudniowy szczyt komunikacyjny w tej części Mazowsza może być dziś wyjątkowo trudny. Problemy odczują nie tylko osoby jadące autostradą A2, ale również kierowcy korzystający z tras lokalnych wokół Pruszkowa, Ożarowa Mazowieckiego i Grodziska Mazowieckiego.

Sytuacja jest dynamiczna. Policja apeluje o ostrożność i tworzenie korytarza życia dla służb ratunkowych.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna