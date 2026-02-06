Paraliż na autostradzie A2. Dwie kolizje pod Pruszkowem. 10-kilometrowy korek

Kierowcy podróżujący autostradą A2 w stronę Warszawy muszą uzbroić się w ogromną cierpliwość. W piątkowy poranek przed węzłem Konotopa doszło do dwóch niezależnych zdarzeń drogowych, które niemal całkowicie zablokowały ruch. Zator ma już około 10 kilometrów długości.

Dwa zdarzenia w jednym miejscu

Do kolizji doszło w okolicach 452. kilometra autostrady A2. Choć oba zdarzenia miały miejsce w niewielkiej odległości od siebie, policja traktuje je jako odrębne incydenty.

W pierwszym przypadku zderzyły się samochód ciężarowy marki Daf oraz osobowa Skoda. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że uczestnicy nie są zgodni co do przebiegu zdarzenia.

– Kierujący mają różne wersje tego zdarzenia. Do kolizji doszło podczas zmiany pasa ruchu. W związku z brakiem porozumienia, sprawa zostanie skierowana do sądu, który ustali sprawcę i wymierzy karę – przekazała podkomisarz Monika Orlik z KPP w Pruszkowie.

Zaledwie chwilę później i kilka metrów dalej doszło do kolejnego uderzenia – tym razem ponownie uczestniczyła w nim ciężarówka (Daf) oraz osobowy Fiat.

Sytuacja na drodze: 10 km zatoru

Mimo że policja i służby drogowe starają się utrzymać przejezdność trasy, ruch odbywa się w ślimaczym tempie. Służby mundurowe zakończyły już badanie trzeźwości kierowców – wszyscy byli trzeźwi i posiadali stosowne uprawnienia.

Najważniejsze informacje dla podróżnych:

  • Kierunek: Warszawa (węzeł Konotopa).

  • Długość korka: ok. 10 kilometrów.

  • Stan trasy: Przejezdna, ale mocno spowolniona.

  • Zalecenia: Jeśli to możliwe, zaleca się zjazd na drogi alternatywne już na węźle Pruszków lub Grodzisk Mazowiecki.

Policja apeluje o ostrożność, zwłaszcza przy manewrach zmiany pasa ruchu, które przy dużym natężeniu ruchu i stresie wynikającym z korków, najczęściej prowadzą do stłuczek.

Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.

źródła: TVN24.pl

