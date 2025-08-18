Paraliż na lotnisku w Balicach. Wszystkie loty wstrzymane
Na lotnisku w Balicach wstrzymano wszystkie przyloty i odloty. Powodem jest interwencja straży granicznej, która prowadzi działania na terenie portu. Władze Kraków Airport zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a ruch lotniczy wkrótce zostanie wznowiony.
Akcja służb na lotnisku w Balicach. Przyloty i odloty wstrzymane
Na krakowskim lotnisku w Balicach doszło do nagłej interwencji służb państwowych. Władze portu poinformowały o czasowym wstrzymaniu wszystkich operacji lotniczych.
O wprowadzeniu ograniczeń lotnisko poinformowało w specjalnym komunikacie. „Ze względów bezpieczeństwa operacje lotnicze z / do Kraków Airport są chwilowo wstrzymane. Trwają działania służb państwowych. Dziękujemy za wyrozumiałość” – przekazano w oficjalnym oświadczeniu. Jak podała „Gazeta Krakowska”, konieczna była interwencja straży granicznej. Rzeczniczka lotniska, Monika Chylaszek, podkreśliła, że sytuacja jest pod kontrolą i wkrótce zostanie przywrócony normalny ruch lotniczy.
Pasażerowie muszą czekać
W związku z incydentem wstrzymano zarówno odloty, jak i przyloty. Samoloty zaplanowane na ten czas nie mogą lądować ani startować z Balic. Obsługa lotniska apeluje do podróżnych o cierpliwość i śledzenie komunikatów przewoźników oraz informacji publikowanych na stronach portu lotniczego. Według zapowiedzi służb, utrudnienia mają potrwać krótko i lotnisko powinno wkrótce wznowić normalną pracę.
