Paraliż na Rondzie Waszyngtona. Wypadek zablokował tramwaje, duże utrudnienia w całej okolicy
Poważne utrudnienia w Warszawie. Na Rondzie Waszyngtona doszło do wypadku, który sparaliżował ruch tramwajowy i wpłynął na kursowanie autobusów. Na miejscu pracują służby, a pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami tras.
Tramwaje stanęły, linie skierowane na objazdy
Największe problemy dotyczą tramwajów. Linie 9 i 24 zostały skierowane na trasy objazdowe. Składy nie kursują w kierunku Grochowa, co dla wielu pasażerów oznacza konieczność szukania alternatywnego dojazdu.
Tramwaje jadą teraz przez al. ks. J. Poniatowskiego, al. Zieleniecką i ul. Grochowską, omijając zablokowany odcinek.
Autobusy też zmieniły trasy
Utrudnienia objęły również autobusy. Problemy dotyczą linii 123, 138 i 509. Pojazdy zostały skierowane na objazdy, ale – co ważne – zatrzymują się na wszystkich przystankach.
Trasy przebiegają m.in. przez:
- al. Zieleniecką
- al. Poniatowskiego
- Wybrzeże Szczecińskie
- ul. Francuską
Dodatkowo autobusy linii 521 zatrzymują się na przystankach Park Skaryszewski 02 oraz Kinowa 02.
Służby na miejscu, możliwe opóźnienia
Na Rondzie Waszyngtona pracują służby ratunkowe. Widać karetkę, policję i inne jednostki zabezpieczające miejsce zdarzenia. To powoduje dodatkowe utrudnienia w ruchu.
Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że mogą występować opóźnienia zarówno w kursowaniu tramwajów, jak i autobusów.
Co to oznacza dla pasażerów?
Jeśli planujesz przejazd przez tę część miasta, przygotuj się na zmiany. Najlepiej sprawdzić aktualne komunikaty lub wybrać inną trasę.
Rondo Waszyngtona to jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych w Warszawie. Każde zdarzenie w tym miejscu natychmiast odbija się na całej sieci transportu.
