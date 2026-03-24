Paraliż na Rondzie Waszyngtona. Wypadek zablokował tramwaje, duże utrudnienia w całej okolicy

24 marca 2026 15:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Poważne utrudnienia w Warszawie. Na Rondzie Waszyngtona doszło do wypadku, który sparaliżował ruch tramwajowy i wpłynął na kursowanie autobusów. Na miejscu pracują służby, a pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami i zmianami tras.

Fot. Czytelnik

Tramwaje stanęły, linie skierowane na objazdy

Największe problemy dotyczą tramwajów. Linie 9 i 24 zostały skierowane na trasy objazdowe. Składy nie kursują w kierunku Grochowa, co dla wielu pasażerów oznacza konieczność szukania alternatywnego dojazdu.

Tramwaje jadą teraz przez al. ks. J. Poniatowskiego, al. Zieleniecką i ul. Grochowską, omijając zablokowany odcinek.

Autobusy też zmieniły trasy

Utrudnienia objęły również autobusy. Problemy dotyczą linii 123, 138 i 509. Pojazdy zostały skierowane na objazdy, ale – co ważne – zatrzymują się na wszystkich przystankach.

Trasy przebiegają m.in. przez:

  • al. Zieleniecką
  • al. Poniatowskiego
  • Wybrzeże Szczecińskie
  • ul. Francuską

Dodatkowo autobusy linii 521 zatrzymują się na przystankach Park Skaryszewski 02 oraz Kinowa 02.

Służby na miejscu, możliwe opóźnienia

Na Rondzie Waszyngtona pracują służby ratunkowe. Widać karetkę, policję i inne jednostki zabezpieczające miejsce zdarzenia. To powoduje dodatkowe utrudnienia w ruchu.

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega, że mogą występować opóźnienia zarówno w kursowaniu tramwajów, jak i autobusów.

Co to oznacza dla pasażerów?

Jeśli planujesz przejazd przez tę część miasta, przygotuj się na zmiany. Najlepiej sprawdzić aktualne komunikaty lub wybrać inną trasę.

Rondo Waszyngtona to jeden z kluczowych węzłów komunikacyjnych w Warszawie. Każde zdarzenie w tym miejscu natychmiast odbija się na całej sieci transportu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl