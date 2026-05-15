Paraliż na S7 pod Warszawą. Zderzyły się 4 auta, kierowcy utknęli w gigantycznym korku

15 maja 2026 17:16 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ogromne utrudnienia na trasie S7 w kierunku Radomia. Na wysokości miejscowości Kępina w województwie mazowieckim doszło do zderzenia 4 samochodów. Droga została zablokowana, a kierowcy stoją w wielokilometrowym korku.

Zablokowana trasa w kierunku Radomia

Do wypadku doszło na odcinku trasy S7 w rejonie zjazdu na Kępinę. Jak przekazała policja w Grójcu, w zdarzeniu uczestniczyły 4 pojazdy.

Służby natychmiast pojawiły się na miejscu i rozpoczęły działania zabezpieczające. Konieczne było częściowe zablokowanie trasy.

Kierowcy utknęli w korku

Czytelnicy informują o bardzo dużych utrudnieniach. Korek szybko zaczął się wydłużać, a ruch w stronę Radomia praktycznie stanął.

Policja kieruje samochody na objazdy drogami lokalnymi. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.

Utrudnienia potrwają jeszcze długo

Według wstępnych szacunków policji problemy na trasie mogą potrwać co najmniej do około godziny 18:00.

Kierowcy planujący podróż trasą S7 powinni przygotować się na opóźnienia i rozważyć wybór alternatywnej trasy.

