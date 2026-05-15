Paraliż na S7 pod Warszawą. Zderzyły się 4 auta, kierowcy utknęli w gigantycznym korku
Ogromne utrudnienia na trasie S7 w kierunku Radomia. Na wysokości miejscowości Kępina w województwie mazowieckim doszło do zderzenia 4 samochodów. Droga została zablokowana, a kierowcy stoją w wielokilometrowym korku.
Zablokowana trasa w kierunku Radomia
Do wypadku doszło na odcinku trasy S7 w rejonie zjazdu na Kępinę. Jak przekazała policja w Grójcu, w zdarzeniu uczestniczyły 4 pojazdy.
Służby natychmiast pojawiły się na miejscu i rozpoczęły działania zabezpieczające. Konieczne było częściowe zablokowanie trasy.
Kierowcy utknęli w korku
Czytelnicy informują o bardzo dużych utrudnieniach. Korek szybko zaczął się wydłużać, a ruch w stronę Radomia praktycznie stanął.
Policja kieruje samochody na objazdy drogami lokalnymi. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu.
Utrudnienia potrwają jeszcze długo
Według wstępnych szacunków policji problemy na trasie mogą potrwać co najmniej do około godziny 18:00.
Kierowcy planujący podróż trasą S7 powinni przygotować się na opóźnienia i rozważyć wybór alternatywnej trasy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.