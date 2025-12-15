Paraliż na S8 w Warszawie. Awaria wywrotki i ponad 10 km korka
Na warszawskiej trasie S8 doszło do poważnych utrudnień w ruchu. Awaria wywrotki w rejonie mostu Grota-Roweckiego spowodowała zablokowanie jednego pasa w kierunku Białegostoku, a korek szybko urósł do ponad 10 kilometrów. Kierowcy muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami, które mogą potrwać do wieczora.
Na trasie S8 w Warszawie doszło do poważnych utrudnień w ruchu. Awaria wywrotki w rejonie mostu Grota-Roweckiego sparaliżowała przejazd w kierunku Białegostoku i spowodowała ogromne korki.
Do zdarzenia doszło po godzinie 15:40 na odcinku między węzłami Wisłostrada i Modlińska. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uszkodzony samochód ciężarowy zablokował jeden pas ruchu. Przejazd odbywa się pozostałymi pasami, jednak natężenie ruchu szybko doprowadziło do zatorów.
Według informacji przekazanych przez reportera tvnwarszawa.pl korek ma już ponad 10 kilometrów i sięga aż do alei Prymasa Tysiąclecia. Kierowcy utknęli w długim zatorze, a przejazd przez ten odcinek zajmuje znacznie więcej czasu niż zwykle.
Drogowcy ostrzegają, że utrudnienia mogą potrwać do około godziny 18. Kierowcom jadącym w kierunku Białegostoku zaleca się omijanie trasy S8 i wybór alternatywnych objazdów, jeśli to możliwe.
