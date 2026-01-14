Paraliż na torach. Oblodzone trakcje i opóźnienia w trzech województwach
Zimowa aura skutecznie utrudnia podróżowanie koleją. Marznący deszcz, który pada od kilku godzin, pokrył lodem sieci trakcyjne, odcinając zasilanie dla pociągów elektrycznych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz mazowieckim. PKP Polskie Linie Kolejowe walczą ze skutkami pogody.
Służby techniczne mają pełne ręce roboty. Lód osadzający się na przewodach trakcyjnych unieruchomił wiele składów. Zarządca infrastruktury poinformował o konieczności wstrzymania ruchu na niektórych odcinkach oraz wprowadzeniu zmian w kursowaniu pociągów.
Północ Polski: Autobusy zamiast pociągów i trakcja spalinowa
Największe problemy występują na północy kraju. Na linii kolejowej nr 204, łączącej Elbląg z Malborkiem, ruch został całkowicie wstrzymany. Pasażerowie na tym odcinku muszą przesiąść się do zastępczej komunikacji autobusowej.
Problemy dotknęły również kluczową magistralę nr 131 (Trójmiasto – Bydgoszcz). Na fragmencie Terespol Pomorski – Warlubie sieć jest tak oblodzona, że składy elektryczne muszą być przeciągane przez lokomotywy spalinowe. Dodatkowo między Morzeszczynem a Pelplinem pociągi kursują tylko po jednym torze, co generuje „wąskie gardło” i kolejne opóźnienia. Podobne rozwiązanie z wykorzystaniem lokomotyw spalinowych wprowadzono na linii nr 353 na trasie Toruń Główny – Iława Główna.
Utrudnienia wokół Warszawy
Z skutkami gołoledzi zmagają się także pasażerowie na Mazowszu. Oblodzenie sieci trakcyjnej powoduje zakłócenia w ruchu na dwóch ważnych trasach wylotowych ze stolicy:
- na odcinku Warszawa – Łowicz (kierunek Poznań),
- na odcinku Warszawa – Pruszków (kierunek Grodzisk Mazowiecki).
Reakcja przewoźników: Zmiany w rozkładach
W związku z krytyczną sytuacją przewoźnicy wprowadzili procedury awaryjne. Pociągi Polregio na wybranych trasach mogą kończyć bieg wcześniej, kursując w skróconych relacjach. Z kolei PKP Intercity wprowadziło dodatkowe postoje na stacjach, na których planowo ich składy się nie zatrzymują, aby zabrać podróżnych czekających na opóźnione połączenia regionalne.
Kolejarze zapewniają, że w terenie pracują pociągi sieciowe usuwające lód oraz lokomotywy osłonowe. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco, jednak warunki pogodowe pozostają trudne.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj się na dłuższą podróż
Jeśli planujesz podróż koleją w wymienionych regionach, musisz liczyć się ze sporymi niedogodnościami. Oto kluczowe wskazówki:
- Sprawdzaj komunikaty: Opóźnienia mogą zmieniać się dynamicznie. Śledź aplikacje takie jak Portal Pasażera, aby wiedzieć, czy Twój pociąg jedzie zgodnie z planem.
- Słuchaj zapowiedzi: Na dworcach podawane są informacje o ewentualnej komunikacji zastępczej lub zmianie peronów.
- Szukaj alternatywy: Jeśli masz taką możliwość, rozważ inny środek transportu na krótkich dystansach (np. między Warszawą a Pruszkowem), gdzie kolej aglomeracyjna może notować największe opóźnienia.
- Ubierz się ciepło: Oczekiwanie na pociąg lub przesiadka do autobusu zastępczego może potrwać dłużej niż zwykle, a pogoda nie sprzyja staniu na peronie.
