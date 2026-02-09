Paraliż na Trasie Łazienkowskiej. Pas zamknięty tuż przed mostem
Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do awarii studzienki tuż przed mostem Łazienkowskim. Zamknięto pas ruchu w kierunku Śródmieścia, wprowadzono czasową organizację ruchu i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.
Awaria studzienki na Trasie Łazienkowskiej. Utrudnienia przed mostem
Na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie doszło do awarii infrastruktury drogowej. Tuż przed mostem Łazienkowskim, od strony Wału Miedzeszyńskiego, uszkodzona została studzienka kanalizacyjna. W efekcie zamknięto pas ruchu w kierunku Śródmieścia i wprowadzono czasową organizację ruchu.
Zmiany w ruchu przed mostem
Do zdarzenia doszło na jezdni prowadzącej w stronę centrum miasta. Z powodu awarii kierowcy nie mogą korzystać z jednego pasa ruchu. Ruch został skierowany na pas prowadzący w stronę Pragi, którym pojazdy omijają miejsce uszkodzenia.
W przeciwnym kierunku, w stronę Pragi, przejezdny pozostaje tylko jeden pas. Oznacza to spowolnienie ruchu na jednym z kluczowych odcinków komunikacyjnych Warszawy, zwłaszcza w godzinach wzmożonego natężenia.
Działania drogowców
Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że służby techniczne zajmują się usuwaniem awarii. Prace prowadzone są na miejscu zdarzenia, jednak ich zakończenie może potrwać kilka godzin. Do czasu naprawy obowiązuje tymczasowe oznakowanie oraz zmieniona organizacja ruchu.
Drogowcy apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków oraz poleceń służb pracujących na jezdni.
Co to oznacza dla kierowców
Osoby poruszające się Trasą Łazienkowską muszą liczyć się z opóźnieniami, zwłaszcza w kierunku Śródmieścia. Zalecane jest rozważenie tras alternatywnych, szczególnie w przypadku przejazdów przez most Łazienkowski w godzinach popołudniowych. O przywróceniu pełnej przejezdności Zarząd Dróg Miejskich ma informować po zakończeniu prac naprawczych.
Awaria studzienki przed mostem Łazienkowskim spowodowała zamknięcie pasa ruchu i wprowadzenie zmian w organizacji ruchu. Służby drogowe pracują nad usunięciem usterki, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Kierowcy powinni zachować ostrożność i przygotować się na możliwe korki.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.