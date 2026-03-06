Paraliż na trasie S2 pod Warszawą. Zderzenie ciężarówki z dwoma autami blokuje drogę w kierunku Konotopy

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło na trasie S2 w kierunku węzła Konotopa. W zdarzeniu uczestniczył samochód ciężarowy oraz dwa auta osobowe. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i spowolnieniem ruchu.

Informacje o zdarzeniu pojawiły się w godzinach popołudniowych. Na odcinku trasy S2 prowadzącym w stronę węzła Konotopa doszło do zderzenia ciężarówki z dwoma samochodami osobowymi.

Na miejsce skierowano służby, które zabezpieczają miejsce kolizji i kierują ruchem.

Zablokowany jeden pas ruchu

W wyniku zderzenia jeden z pasów ruchu został zablokowany. Pojazdy biorące udział w kolizji znajdują się na jezdni, co powoduje utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Konotopy.

Ruch odbywa się wolniej, a w okolicy zdarzenia mogą tworzyć się korki.

Na miejscu pracują służby

Służby drogowe i policja prowadzą działania mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz przywrócenie pełnej przejezdności drogi.

Funkcjonariusze ustalają również dokładne okoliczności kolizji.

Na razie nie podano informacji o osobach poszkodowanych.

Co to oznacza dla kierowców

Kierowcy podróżujący trasą S2 w kierunku węzła Konotopa powinni przygotować się na utrudnienia i możliwe spowolnienia ruchu.

Warto zachować szczególną ostrożność w rejonie zdarzenia oraz – jeśli to możliwe – rozważyć wybór alternatywnej trasy, aby uniknąć korków.

