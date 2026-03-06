Paraliż na trasie S2 pod Warszawą. Zderzenie ciężarówki z dwoma autami blokuje drogę w kierunku Konotopy
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło na trasie S2 w kierunku węzła Konotopa. W zdarzeniu uczestniczył samochód ciężarowy oraz dwa auta osobowe. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i spowolnieniem ruchu.
Informacje o zdarzeniu pojawiły się w godzinach popołudniowych. Na odcinku trasy S2 prowadzącym w stronę węzła Konotopa doszło do zderzenia ciężarówki z dwoma samochodami osobowymi.
Na miejsce skierowano służby, które zabezpieczają miejsce kolizji i kierują ruchem.
Zablokowany jeden pas ruchu
W wyniku zderzenia jeden z pasów ruchu został zablokowany. Pojazdy biorące udział w kolizji znajdują się na jezdni, co powoduje utrudnienia dla kierowców jadących w kierunku Konotopy.
Ruch odbywa się wolniej, a w okolicy zdarzenia mogą tworzyć się korki.
Na miejscu pracują służby
Służby drogowe i policja prowadzą działania mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz przywrócenie pełnej przejezdności drogi.
Funkcjonariusze ustalają również dokładne okoliczności kolizji.
Na razie nie podano informacji o osobach poszkodowanych.
Co to oznacza dla kierowców
Kierowcy podróżujący trasą S2 w kierunku węzła Konotopa powinni przygotować się na utrudnienia i możliwe spowolnienia ruchu.
Warto zachować szczególną ostrożność w rejonie zdarzenia oraz – jeśli to możliwe – rozważyć wybór alternatywnej trasy, aby uniknąć korków.
