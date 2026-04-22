Paraliż na trasie S7 pod Warszawą. Zderzenie dwóch tirów, służby w akcji, kierowcy kierowani na objazdy
To zdarzenie sparaliżowało ruch na jednej z najważniejszych tras wylotowych ze stolicy. Na drodze S7 w kierunku Radomia doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Do wypadku doszło na odcinku Broniszew – Lekarcice.
Na miejscu pracuje wiele służb ratunkowych, a sytuacja wciąż jest dynamiczna.
Duże siły na miejscu. Droga zablokowana
Jak wynika z pierwszych informacji, w zdarzeniu uczestniczyły dwa tiry. Skala wypadku wymusiła natychmiastową reakcję służb.
Na miejscu działają:
– policja
– straż pożarna
– zespoły ratownictwa medycznego
Droga w kierunku Radomia została zablokowana, a ruch w tym rejonie jest poważnie utrudniony.
Kierowcy kierowani na objazdy
Ze względu na skalę zdarzenia ruch został skierowany na drogi lokalne. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i korkami.
Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin – wszystko zależy od przebiegu działań ratunkowych i usuwania skutków wypadku.
Kluczowa trasa z Warszawy zablokowana
Droga S7 to jedna z głównych tras łączących Warszawę z południem Polski. Każde poważniejsze zdarzenie w tym miejscu natychmiast odbija się na ruchu w całym regionie.
Obecnie kierowcy wyjeżdżający ze stolicy w kierunku Radomia powinni rozważyć alternatywne trasy.
Co to oznacza dla kierowców?
– całkowite lub częściowe zablokowanie S7 w kierunku Radomia
– objazdy przez drogi lokalne
– możliwe długie korki i opóźnienia
– obecność wielu służb ratunkowych
– utrudnienia mogą potrwać kilka godzin
Służby apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.
Do sprawy będziemy wracać wraz z nowymi informacjami.
