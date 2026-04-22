Paraliż na trasie S7 pod Warszawą. Zderzenie dwóch tirów, służby w akcji, kierowcy kierowani na objazdy

22 kwietnia 2026 15:36 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

To zdarzenie sparaliżowało ruch na jednej z najważniejszych tras wylotowych ze stolicy. Na drodze S7 w kierunku Radomia doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Do wypadku doszło na odcinku Broniszew – Lekarcice.

Policyjny radiowóz. Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Na miejscu pracuje wiele służb ratunkowych, a sytuacja wciąż jest dynamiczna.

Duże siły na miejscu. Droga zablokowana

Jak wynika z pierwszych informacji, w zdarzeniu uczestniczyły dwa tiry. Skala wypadku wymusiła natychmiastową reakcję służb.

Na miejscu działają:

– policja
– straż pożarna
– zespoły ratownictwa medycznego

Droga w kierunku Radomia została zablokowana, a ruch w tym rejonie jest poważnie utrudniony.

Kierowcy kierowani na objazdy

Ze względu na skalę zdarzenia ruch został skierowany na drogi lokalne. Kierowcy muszą liczyć się z opóźnieniami i korkami.

Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin – wszystko zależy od przebiegu działań ratunkowych i usuwania skutków wypadku.

Kluczowa trasa z Warszawy zablokowana

Droga S7 to jedna z głównych tras łączących Warszawę z południem Polski. Każde poważniejsze zdarzenie w tym miejscu natychmiast odbija się na ruchu w całym regionie.

Obecnie kierowcy wyjeżdżający ze stolicy w kierunku Radomia powinni rozważyć alternatywne trasy.

Co to oznacza dla kierowców?

– całkowite lub częściowe zablokowanie S7 w kierunku Radomia
– objazdy przez drogi lokalne
– możliwe długie korki i opóźnienia
– obecność wielu służb ratunkowych
– utrudnienia mogą potrwać kilka godzin

Służby apelują o ostrożność i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

Do sprawy będziemy wracać wraz z nowymi informacjami.

