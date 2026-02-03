Paraliż na Wisłostradzie. Pęknięta rura blokuje kluczową arterię stolicy
Poranny szczyt komunikacyjny w Warszawie zamienił się w wyzwanie dla tysięcy zmotoryzowanych. Kierowcy podróżujący Wisłostradą w stronę południowych dzielnic miasta muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na wysokości stadionu Legii doszło do awarii sieci wodociągowej, która wymusiła zamknięcie części jezdni. Służby techniczne prowadzą intensywne prace ziemne, a ruch w tym rejonie odbywa się w ścisku.
Wisłostrada, będąca kręgosłupem komunikacyjnym lewobrzeżnej Warszawy, we wtorkowe przedpołudnie stała się miejscem intensywnych robót drogowych. Problemy koncentrują się na odcinku przy hali Torwar oraz stadionie miejskim, gdzie doszło do uszkodzenia podziemnej infrastruktury. W rezultacie kierowcy stracili dostęp do dwóch pasów ruchu, co natychmiast przełożyło się na płynność przejazdu w kierunku Mokotowa i Wilanowa.
Wielka dziura w asfalcie i ciężki sprzęt
Sytuacja na drodze jest poważna. Na środkowych pasach jezdni widać rozkopany asfalt oraz pracujące brygady Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Miejsce awarii zlokalizowane jest w rejonie skrzyżowania ulicy Solec z Łazienkowską. Wyłączenie z użytkowania tak dużej części jezdni w tym strategicznym punkcie powoduje efekt domina – korki tworzą się nie tylko na samej Wisłostradzie, ale również na zjazdach z Trasy Łazienkowskiej.
Przedstawiciele wodociągów informują, że przyczyną zamieszania jest uszkodzenie magistrali wodociągowej. To rura o dużej średnicy, której naprawa wymaga precyzji i czasu. Prace w tym miejscu rozpoczęły się jeszcze w poniedziałek i są kontynuowane we wtorek. Mimo zaangażowania ekip technicznych, przywrócenie normalnej organizacji ruchu jest procesem skomplikowanym.
Kiedy koniec utrudnień?
Pytanie o termin zakończenia prac jest teraz najważniejszym dla warszawskich kierowców. MPWiK wskazuje, że istnieje szansa na sfinalizowanie naprawy jeszcze we wtorek, 3 lutego. Niestety, w przypadku tak skomplikowanych awarii podziemnych, nikt nie jest w stanie złożyć stuprocentowej deklaracji. Wszystko zależy od tego, co ekipy znajdą głębiej pod ziemią i jak szybko uda się uszczelnić instalację oraz odtworzyć nawierzchnię.
Dopóki barierki nie znikną z drogi, dwa pasy pozostaną wyłączone z ruchu, choć przejezdność trasy jest zachowana. Kierowcy muszą jednak korzystać ze skrajnych pasów, co przy dużym natężeniu ruchu oznacza powolną jazdę w zatorze.
Co to oznacza dla Ciebie? [PORADNIK]
Jeśli planujesz podróż przez Warszawę, ta awaria może wpłynąć na Twój czas dojazdu. Oto kilka wskazówek:
1. Omijaj okolice Torwaru
Jeżeli masz taką możliwość, zrezygnuj z przejazdu Wisłostradą w kierunku południowym. Wybierz alternatywne trasy, na przykład Aleje Niepodległości lub ulicę Wołoską, choć i tam ruch może być wzmożony.
2. Uważaj na zjeździe z mostu
Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy zjeżdżający z Mostu Łazienkowskiego na Wisłostradę. Zator na głównej nitce może blokować płynne włączenie się do ruchu, stwarzając niebezpieczne sytuacje kolizyjne.
3. Sprawdzaj nawigację na bieżąco
Sytuacja jest dynamiczna. Przed wyjazdem uruchom mapy z podglądem natężenia ruchu na żywo, aby ocenić, czy korek się powiększa, czy może służby zakończyły już działania.
