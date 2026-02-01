Paraliż obwodnicy Warszawy. Karambol na S2, trzy pasy zablokowane
Poważny wypadek na trasie S2 w Warszawie. Na wysokości węzła Salomea doszło do karambolu z udziałem czterech samochodów. Trzy pasy ruchu zostały całkowicie zablokowane, a na miejscu szybko utworzyły się ogromne korki.
Cztery auta rozbite, sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia
Z dotychczasowych informacji wynika, że w zdarzeniu brały udział cztery pojazdy. Jeden z uczestników kolizji oddalił się z miejsca wypadku jeszcze przed przyjazdem służb. Okoliczności zdarzenia są ustalane, a policja prowadzi działania mające na celu odnalezienie sprawcy.
Uszkodzenia pojazdów są znaczne, co wskazuje na silne uderzenie i nagłe zatrzymanie ruchu na trasie.
Pierwsi na miejscu byli ratownicy prywatnej karetki
Jako pierwsi na miejsce wypadku dotarli ratownicy medyczni z prywatnej karetki KAM-MED Ratownictwo Medyczne. Zabezpieczyli miejsce zdarzenia i udzielili pomocy poszkodowanym do czasu przyjazdu służb ratunkowych.
Chwilę później na miejsce dojechały jeszcze dwie karetki pogotowia, które przejęły działania medyczne.
Trzy pasy ruchu całkowicie zablokowane
W wyniku karambolu zablokowane zostały trzy pasy ruchu na trasie S2 w rejonie węzła Salomea. Przejazd jest bardzo utrudniony, a kierowcy muszą liczyć się z długimi opóźnieniami. Służby pracują nad zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i usunięciem rozbitych pojazdów.
Nie ma obecnie informacji, jak długo potrwają utrudnienia.
Co to oznacza dla kierowców
Kierowcy poruszający się trasą S2 powinni unikać rejonu węzła Salomea i wybierać trasy alternatywne. Należy spodziewać się dużych korków oraz spowolnienia ruchu również na drogach dojazdowych. Warto śledzić bieżące komunikaty drogowe.
Karambol na trasie S2 doprowadził do poważnych utrudnień w ruchu. Cztery samochody zostały rozbite, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, a trzy pasy ruchu są zablokowane. Dzięki szybkiej reakcji ratowników KAM-MED poszkodowani otrzymali pomoc jeszcze przed przyjazdem służb.
