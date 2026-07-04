Paraliż Śródmieścia Warszawy. 21 linii autobusowych pojedzie objazdami, ulice zamknięte
W sobotę 4 lipca, w godzinach 14:00-18:00, kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w centrum Warszawy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Na Placu Trzech Krzyży rozpocznie się zgromadzenie publiczne, po którym o godzinie 15:00 ruszy przemarsz trasą: Nowy Świat – Rondo de Gaulle’a – Aleje Jerozolimskie – Marszałkowska – Królewska, aż na Plac Piłsudskiego przed Grób Nieznanego Żołnierza. Zmiana obejmie aż 21 linii autobusowych.
Czym jest ten marsz
To doroczny Marsz Pamięci, organizowany przez Fundację „Wołyń Pamiętamy”, poświęcony polskim ofiarom zbrodni wołyńskiej z lat 1943-1945 – masowych mordów dokonanych na polskiej ludności cywilnej przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii i część miejscowej ludności ukraińskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Sejm RP w uchwale z 2016 roku uznał te wydarzenia za zbrodnię o znamionach ludobójstwa. Marsz odbywa się co roku tą samą trasą – od Placu Trzech Krzyży pod Grób Nieznanego Żołnierza – i towarzyszą mu porównywalne zmiany w organizacji ruchu, jak przy innych dużych zgromadzeniach w tej części miasta.
Etap pierwszy: blokada Placu Trzech Krzyży i Nowego Światu
Od 14:00, gdy zablokowany zostanie Plac Trzech Krzyży oraz Nowy Świat aż do Ronda de Gaulle’a (samo rondo pozostanie przejezdne), zmienionymi trasami pojadą linie: 100, 108, 116, 118, 127, 131, 166 i 517. W większości przypadków autobusy ominą zablokowany rejon przez Rozbrat, Myśliwiecką, Górnośląską i Piękną, czyli równoległy ciąg ulic po wschodniej stronie Alej Ujazdowskich.
Etap drugi: marsz dociera pod Grób Nieznanego Żołnierza
Gdy pochód po godzinie 15:00 dotrze w rejon Ronda de Gaulle’a, zablokowane zostaną dodatkowo: samo rondo, północna jezdnia Alej Jerozolimskich, Rondo Dmowskiego, wschodnia jezdnia Marszałkowskiej oraz ulica Królewska – aż do zakończenia zgromadzenia na Placu Piłsudskiego. Na tym etapie objazdami pojadą linie: 106, 107, 111, 116, 117, 118, 128, 131, 158, 166, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 520, 521, 525 oraz linia specjalna Z-9. Część z nich pojedzie przez Plac Bankowy i Aleje Solidarności, inne przez Chałubińskiego i Aleję Jana Pawła II – trasy różnią się w zależności od kierunku jazdy.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak dojechać mimo utrudnień
Jeśli Twoja linia znajduje się na powyższej liście, sprawdź szczegółową trasę objazdową w aplikacji Warszawskiego Transportu Publicznego lub na przystankowych rozkładach jazdy – konkretne skrzyżowania, na których autobusy skręcają z normalnej trasy, różnią się dla każdej linii i każdego kierunku jazdy, a pełne zestawienie jest zbyt obszerne, by intuicyjnie odgadnąć trasę na miejscu.
Jeśli planujesz przejazd przez centrum w sobotnie popołudnie, rozważ skorzystanie z metra zamiast autobusu – linia metra nie jest objęta zmianami i pozostaje najpewniejszym sposobem na przemieszczanie się przez Śródmieście w godzinach zgromadzenia.
Kierowcy jadący samochodem powinni unikać rejonu Placu Trzech Krzyży, Nowego Światu, Ronda de Gaulle’a, Marszałkowskiej i Królewskiej w godzinach 14:00-18:00 – objazd wyznaczony dla autobusów pokazuje jednocześnie, którędy prawdopodobnie da się ominąć zablokowany obszar również własnym samochodem, choć w godzinach szczytu zgromadzenia lepiej zaplanować trasę z dużym marginesem czasowym.
Pamiętaj, że zmiana obowiązuje tylko w sobotę do godziny 18:00 – w niedzielę komunikacja powinna wrócić do normalnych tras bez dodatkowych ograniczeń.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.