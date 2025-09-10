Paraliż w ruchu lotniczym. Wojsko uruchomiło procedury obronne [AKTUALIZACJA]
Przestrzeń powietrzna nad częścią Polski została zamknięta po nocnym naruszeniu przez rosyjskie drony. Wstrzymano loty z największych portów, w tym Lotniska Chopina, Modlina, Lublina i Rzeszowa, co powoduje poważne utrudnienia dla podróżujących.
Zamknięte lotniska w Polsce. Wojsko wstrzymało operacje lotnicze po incydencie z dronami
W nocy z wtorku na środę przestrzeń powietrzna nad częścią Polski została czasowo zamknięta z powodu działań wojskowych. Decyzja wiąże się z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony podczas ataku na Ukrainę. W efekcie wstrzymano operacje lotnicze na kilku dużych lotniskach, co spowodowało poważne utrudnienia dla pasażerów.
Lotnisko Chopina otwarte, ale bez lotów
Największe polskie lotnisko – Chopina w Warszawie – pozostaje otwarte, jednak operacje lotnicze są wstrzymane. Podróżni proszeni są o śledzenie komunikatów państwowych i informacji przekazywanych przez linie lotnicze. Jak podkreślają władze portu, w nocy i tak obowiązuje tzw. core night, czyli zakaz startów i lądowań, z wyjątkiem lotów opóźnionych, medycznych oraz związanych z bezpieczeństwem państwa.
Cztery lotniska zamknięte
Oprócz stołecznego portu zamknięto także lotniska w Modlinie, Lublinie i Rzeszowie-Jasionce. Informację potwierdziła amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA), wskazując, że przyczyną jest „nieplanowana działalność militarna mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa”.
Działania wojska i służb
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że uruchomiono wszystkie niezbędne procedury obronne. Według komunikatów część dronów, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, została zestrzelona. Służby prowadzą obecnie poszukiwania miejsc ich upadku.
Dla pasażerów oznacza to opóźnienia i odwołania lotów. Władze lotnisk apelują o bieżące śledzenie oficjalnych komunikatów oraz kontakt z przewoźnikami. Nie wiadomo jeszcze, jak długo utrzymane będą ograniczenia w przestrzeni powietrznej i czy obejmą kolejne porty lotnicze.
[AKTUALIZACJA]
Po nocnym wstrzymaniu ruchu lotniczego w związku z działaniami wojskowymi większość polskich portów lotniczych wznowiła pracę. Około godziny 7.30 otwarto przestrzeń powietrzną nad Lotniskiem Chopina w Warszawie, a także nad lotniskami w Modlinie i Rzeszowie.
Lotnisko w Lublinie pozostaje jednak wyłączone z funkcjonowania i działa w trybie nadzwyczajnym. Jak przekazał rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj, utrzymanie ograniczeń ma związek z operacjami wojskowymi.
