Paraliż w samym sercu stolicy! Rusza wielki remont, który zmieni rozkłady w całej Warszawie

Pasażerów warszawskiej komunikacji miejskiej czeka wyjątkowo trudne lato. W ostatni weekend maja rusza potężna modernizacja torów wzdłuż Alei Jerozolimskich. Prace wymuszą całkowite wstrzymanie ruchu tramwajowego na kluczowym odcinku łączącym Ochotę z Pragą. Urzędnicy przygotowali gigantyczny plan awaryjny.

Wielkie wyłączenie w sercu stolicy Infrastruktura tramwajowa w Alejach Jerozolimskich przejdzie generalny remont. Prace budowlane rozpoczną się 30 maja 2026 roku i potrwają pełne dwa miesiące (z ewentualnym przedłużeniem na dwa weekendy sierpnia). Ekipy remontowe wymienią zużyte szyny, zmodernizują przejazdy drogowe oraz odnowią część platform przystankowych. Najważniejsza informacja dla pasażerów: ruch składów tramwajowych zostanie całkowicie zawieszony na strategicznym odcinku od Placu Starynkiewicza aż do Ronda Waszyngtona. Dodatkowo, w weekend 13-14 czerwca, robotnicy zajmą się wymianą tzw. krzyżownicy na Rondzie Dmowskiego, co spowoduje jednoczesny paraliż ruchu tramwajowego na ulicy Marszałkowskiej.

Rewolucja w rozkładach: Które linie zmienią trasy? Zamknięcie Mostu Poniatowskiego i Alei Jerozolimskich dla tramwajów wymusiło całkowitą reorganizację siatki połączeń ZTM. Wiele popularnych linii zmieni swoje stałe relacje, a niektóre całkowicie znikną ze stołecznych ulic na czas wakacji. Linie 9, 22 i 24: Jadąc od strony lewobrzeżnej (P+R Al. Krakowska, Piasków, Nowe Bemowo), zakończą swoje trasy na pętli pomocniczej na Placu Starynkiewicza i nie przejadą na Pragi.

Linia 7: Będzie kursowała wyłącznie po praskiej stronie Wisły (na trasie Kawęczyńska-Bazylika – Gocławek przez Al. Zieleniecką).

Linia 25: Zostaje całkowicie zawieszona na czas prowadzenia inwestycji.

Linia 33: Zostanie wydłużona z Metra Młociny aż do pętli Banacha, jadąc objazdem przez ulice: Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową i Grójecką. Zapewni to Ochocie bezpośrednie połączenie z Dworcem Centralnym.

Linia 13: Zmienią się godziny jej kursowania – składy będą wyjeżdżać na tory przez cały tydzień od 5:00 do 23:00.

Komunikacja zastępcza: Autobusy ratunkowe co 2 minuty Aby zrekompensować pasażerom brak tramwajów, Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) uruchamia potężne rezerwy autobusowe. Kluczową rolę odegra nowa linia zastępcza Z-9, która będzie kursować codziennie na trasie Plac Narutowicza – Rondo Waszyngtona. W dni powszednie, w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, autobusy te mają podjeżdżać na przystanki nawet co około 2 minuty. Dodatkowo pasażerowie dostaną do dyspozycji linię 158, której częstotliwość zostanie podwojona (kursy co 7,5 minuty w szczycie). Z kolei dla mieszkańców Wawra i Pragi-Południe przygotowano linię Z21 (zastępującą wybrane kursy linii 521). Autobusy te dowiozą pasażerów bezpośrednio do stacji metra Stadion Narodowy, korzystając ze wspólnych przystanków z linią Z-9, co ułatwi szybkie przesiadki. Stałe kursy linii 521 do Dworca Centralnego pozostaną bez zmian.

Nowa linia tramwajowa 79 z Ochoty na Pragę Ciekawym rozwiązaniem jest stworzenie zupełnie nowej, tymczasowej linii tramwajowej nr 79. Jej zadaniem będzie uzupełnienie brakującej „dziewiątki” na Ochocie oraz zastąpienie jej na praskim odcinku wzdłuż Alei Waszyngtona i Grochowskiej. Trasa linii 79: P+R Al. Krakowska – Al. Krakowska – Grójecka – Filtrowa – Krzywickiego – Nowowiejska – Marszałkowska – Al. Solidarności – Targowa – Al. Zieleniecka – Al. Waszyngtona – Grochowska – Gocławek.

Przewodnik po zmianach w komunikacji miejskiej Numer linii Rodzaj modyfikacji / Status Nowy przebieg trasy lub alternatywa 7 Skrócona (tylko Praga) Kursuje na odcinku pętla Kawęczyńska – Gocławek. 9, 22, 24 Skrócone (tylko Lewobrzeże) Kończą bieg na Placu Starynkiewicza; nie jadą na drugą stronę Wisły. 25 Zawieszona Brak kursów przez cały okres wakacyjnego remontu. 79 Nowa linia tymczasowa Łączy Ochotę z Gocławkiem długim objazdem m.in. przez Marszałkowską i Al. Solidarności. Z-9 Zastępcza linia autobusowa Plac Narutowicza – Rondo Waszyngtona. Takt do 2 minut w godzinach szczytu.

Dlaczego remontu nie dało się już przełożyć? Wiceprezes Tramwajów Warszawskich, Konrad Niklewicz, ucina spekulacje i wyjaśnia, że stan techniczny torowiska na Moście Poniatowskiego osiągnął limit wytrzymałości. Pierwszym powodem jest bezwzględny nakaz wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Konieczna jest pilna naprawa dylatacji wiaduktu, aby woda deszczowa przestała zalewać i niszczyć konstrukcję historycznej przeprawy. Po drugie, stan samych szyn po ostatnich okresach zimowych drastycznie się pogorszył. Z powodu zużycia materiału wprowadzono rygorystyczne ograniczenia prędkości tramwajów w niektórych miejscach składy muszą zwalniać do zaledwie 10 km/h. Tramwajarze przyznają, że z tą inwestycją celowo czekali na zapowiadany przez PKP gigantyczny remont kolejowej linii średnicowej, by zsynchronizować utrudnienia. Ponieważ jednak kolej przesunęła swoje plany głęboko na lata 30. XXI wieku, miasto nie mogło dłużej zwlekać.

Beton zamiast trawy i zysk czasowy dla pasażerów Wielu estetów liczyło na zazielenienie torowiska w Alejach Jerozolimskich, jednak na prośbę pogotowia ratunkowego zdecydowano o pozostawieniu gładkiej nawierzchni betonowej. Odcinek ten stanowi kluczowy korytarz ratunkowy dla karetek zmierzających m.in. do Szpitala Klinicznego przy ulicy Lindleya. Po zakończeniu prac i likwidacji „wąskich gardeł”, ograniczenia prędkości mają zostać całkowicie zniesione. Tramwajarze zlecą szczegółowe analizy poziomu hałasu na Powiślu. Jeśli normy akustyczne zostaną dotrzymane, składy przyspieszą na całym odcinku, a czas podróży między Ochotą a Pragą skróci się o około 2 minuty. Niestety, to dopiero początek utrudnień na warszawskich mostach w kolejce do pilnego remontu torów czekają już Most Śląsko-Dąbrowski, oraz Most Gdański.