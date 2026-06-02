Paraliż w samym sercu Warszawy! Zamknięto kluczowe pasy ruchu, kierowcy stoją w gigantycznych korkach

Fatalne wiadomości dla zmotoryzowanych mieszkańców stolicy. Po weekendowym rozpoczęciu modernizacji torowiska tramwajowego w Alejach Jerozolimskich, ścisłe centrum miasta zostało sparaliżowane przez potężne zatory drogowe. Pierwsze dni robocze obnażyły drastyczny spadek przepustowości kluczowej arterii.

Koszmarne poranki i popołudnia. Gdzie sytuacja wygląda najgorzej? Skutki rozpoczętej w sobotę inwestycji kierowcy odczuli z pełną mocą na początku tygodnia. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje na jezdni prowadzącej od strony mostu Poniatowskiego w kierunku Ronda Dmowskiego. Urzędnicy podjęli decyzję o wyłączeniu z ruchu wewnętrznych pasów jezdni, co drastycznie ograniczyło przestrzeń dla samochodów osobowych i autobusów. Z relacji terenowych wynika, że sznur aut formuje się i drastycznie zwalnia już na środku konstrukcji mostu Poniatowskiego. Chwilowe, pozorne rozluźnienie zatoru kierowcy mogą napotkać jedynie na wysokości stacji kolejowej Warszawa Powiśle. Tuż za nią, w rejonie ronda de Gaulle’a, przy charakterystycznej sztucznej palmie – pojazdy ponownie wpadają w potężny korek i poruszają się w żółwim tempie. Głos mieszkańców stolicy: Mimo gigantycznych utrudnień i frustracji związanej ze staniem w zatorach, warszawiacy podchodzą do działań drogowców ze zrozumieniem. Rozmówcy podkreślają, że stan infrastruktury w tym miejscu był katastrofalny i odkładanie prac na późniejszy termin nie wchodziło już w grę.

Szyny zniszczone w 90 procentach. Dlaczego ten remont był nieunikniony? Choć obecny paraliż komunikacyjny paraliżuje codzienne funkcjonowanie miasta, Tramwaje Warszawskie nie miały innego wyjścia. Stan techniczny elementów szynowych w Alejach Jerozolimskich od wielu miesięcy budził poważne obawy ekspertów. Konstrukcje były skrajnie wyeksploatowane, a w przejazdach drogowych regularnie tworzyły się niebezpieczne ubytki, pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Według oficjalnych analiz technicznych, stopień zużycia niektórych fragmentów infrastruktury torowej osiągnął zatrważający poziom 90 procent. Tylko od początku tego roku doszło tam do około 50 niespodziewanych awarii i usterek, które destabilizowały rozkłady jazdy. Ze względów bezpieczeństwa motorniczy byli zmuszeni do drastycznego zwalniania składów tramwajowych na zniszczonych odcinkach do zaledwie 10 km/h.

Harmonogram i kluczowe parametry modernizacji w Alejach Jerozolimskich Drogowcy zabezpieczyli teren i pracują na długim odcinku w samym sercu aglomeracji. Poniższa tabela przedstawia kluczowe aspekty logistyczne trwającej inwestycji. Zestawienie informacji o remoncie torowiska (czerwiec 2026 r.) Obszar i parametry inwestycji Szczegóły operacyjne i zakres działań technicznych Geograficzny zasięg prac Odcinek od Ronda Waszyngtona aż do Placu Starynkiewicza. Główne zadania techniczne Całkowita wymiana zużytych szyn, modernizacja przejazdów torowych oraz naprawa infrastruktury na moście Poniatowskiego. Wpływ na ruch kołowy Zamknięcie pasów wewnętrznych, spowolnienie ruchu od połowy mostu Poniatowskiego. Planowany termin zakończenia Początek sierpnia bieżącego roku (prace potrwają do wakacji). Docelowe korzyści dla miasta Przywrócenie pełnych prędkości tramwajów, podniesienie bezpieczeństwa oraz skrócenie czasu podróży przez centrum.