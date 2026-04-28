Paraliż w sercu stolicy? Aleja Jana Pawła II zostanie zwężona, znamy szczegóły wielkiego remontu.
To będzie komunikacyjne wyzwanie roku dla tysięcy warszawiaków. Jedna z głównych arterii centrum Warszawy, Al. Jana Pawła II, zostanie drastycznie zwężona do zaledwie dwóch pasów ruchu. Sprawdź, kiedy ruszą prace i jak ogromne utrudnienia czekają kierowców w samym sercu miasta.
Warszawa przygotowuje się do kolejnej fazy przebudowy centrum, a najnowsze doniesienia serwisu Forsal nie pozostawiają złudzeń: Al. Jana Pawła II zmieni się nie do poznania. Planowany remont to element szerszej strategii „Nowego Centrum Warszawy”, która zakłada oddanie większej przestrzeni pieszym i rowerzystom kosztem przepustowości dla aut. Dla kierowców dojeżdżających codziennie z Żoliborza czy Bielan w stronę Ronda ONZ i Dworca Centralnego, oznacza to konieczność szukania alternatywnych tras już w najbliższych miesiącach.
Dwa pasy zamiast trzech, rewolucja na wysokości Złotych Tarasów.
Kluczowe zmiany obejmą odcinek między Rondem ONZ a Dworcem Centralnym. Zamiast dotychczasowych trzech pasów ruchu, kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko dwa. Zwolnione miejsce zajmą szerokie chodniki, nowe ścieżki rowerowe oraz szpalery drzew, które mają zmienić betonową obecnie arterię w zielony salon miasta. Choć estetyka centrum Warszawy na tym zyska, eksperci transportowi ostrzegają, że bez sprawnego systemu objazdów, korki w tej części Śródmieścia mogą stać się rekordowe.
Remont to nie tylko zwężenie jezdni. Plan zakłada również wytyczenie nowych przejść dla pieszych, co jest kluczowe dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i pociągów. Koniec z bieganiem po schodach do przejść podziemnych – Warszawa stawia na dostępność, co jednak bezpośrednio uderzy w płynność ruchu kołowego na osi północ-południe.
Kiedy ruszą prace? Warszawiacy muszą przygotować się na utrudnienia
Harmonogram robót przewiduje, że pierwsze barierki mogą pojawić się na jezdniach już w 2026 roku. Miasto planuje prowadzić prace etapami, aby nie odciąć całkowicie dojazdu do kluczowych punktów, takich jak Złote Tarasy czy liczne wieżowce biurowe. Niemniej jednak, zwężenie tak ważnej trasy do dwóch pasów w każdą stronę sprawi, że czas przejazdu przez centrum Warszawy w godzinach szczytu może wydłużyć się nawet dwukrotnie.
Wielu warszawiaków już teraz zadaje pytanie o przepustowość sąsiednich ulic, takich jak Al. Niepodległości czy Marszałkowska. Czy te trasy wytrzymają napływ aut omijających Al. Jana Pawła II? Inżynierowie ruchu analizują różne scenariusze, ale przekaz płynący z Ratusza jest jasny: priorytetem jest zrównoważony transport, a to oznacza, że jazda samochodem przez samo centrum Warszawy będzie stawała się coraz trudniejsza i mniej opłacalna.
Zieleń zamiast betonu, nowa wizja stolicy
Mimo obaw o korki, projekt znajduje wielu zwolenników wśród mieszkańców Śródmieścia. Al. Jana Pawła II ma stać się przyjaźniejsza dla spacerowiczów i lokalnego biznesu. Dziesiątki nowych drzew i nowoczesne oświetlenie mają sprawić, że okolice Dworca Centralnego przestaną straszyć surowością. W 2026 roku Warszawa chce udowodnić, że wielka metropolia może być jednocześnie nowoczesna, zielona i funkcjonalna. nawet jeśli cena za tę zmianę to kilka minut więcej spędzonych w aucie.
Źródło: Opracowanie na podstawie analizy serwisu Forsal oraz planów inwestycyjnych Miasta Stołecznego Warszawy (kwiecień 2026).
