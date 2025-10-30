Paraliż w Warszawie! BMW zablokowało ruch. Kierowcy utknęli w gigantycznym korku

30 października 2025 12:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Chaos na jednej z najważniejszych arterii Warszawy. W czwartek, 30 października, tuż przed mostem Grota-Roweckiego, doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem BMW i mercedesa. Samochód prowadzony przez kobietę nagle stanął na środku Wisłostrady, blokując wszystkie pasy w kierunku centrum. W ciągu kilku minut ruch w tej części miasta całkowicie się zatrzymał.

Fot. Warszawa w Pigułce

BMW stanęło w poprzek jezdni – wszystko przez awarię

Według ustaleń policji, przyczyną całego zamieszania była awaria skrzyni biegów w BMW. Kobieta kierująca pojazdem nie miała możliwości zjechania na pobocze i zatrzymała się na środkowym pasie ruchu. W tym samym momencie nadjeżdżający mercedes nie zdołał wyhamować i z dużą siłą uderzył w tył unieruchomionego auta.

Siła uderzenia była tak duża, że BMW odbiło się od barier energochłonnych i stanęło w poprzek jezdni. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, jednak sytuacja wywołała ogromne utrudnienia.

Policja i straż pożarna na miejscu

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i usunęli wycieki płynów eksploatacyjnych z jezdni. Ratownicy medyczni przebadali kobietę kierującą BMW – była przytomna, ale w silnym szoku. Policjanci ustalili, że oboje kierowcy byli trzeźwi.

Zdarzenie nie miało charakteru celowego i że przyczyną była niefortunna awaria pojazdu. Mimo to, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość – utrudnienia mogą potrwać nawet do godzin popołudniowych.

Wisłostrada całkowicie zakorkowana

Trzy pasy ruchu w kierunku centrum zostały zablokowane, a kierowcy próbujący przedostać się na trasę S8 w stronę Konotopy utknęli w gigantycznym korku. Policja kieruje auta na objazdy przez Marymoncką i Żoliborz, jednak tam również tworzą się zatory.

Kierowcy relacjonują, że przejazd z Bielan do centrum zajmuje nawet ponad godzinę.

Służby apelują o ostrożność

Policja apeluje do kierowców, by w razie awarii nie zatrzymywali się na środku drogi, lecz próbowali zjechać jak najbliżej pobocza lub pasa awaryjnego. W przypadku całkowitej awarii należy natychmiast włączyć światła awaryjne, ustawić trójkąt ostrzegawczy i opuścić pojazd.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl