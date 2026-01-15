Pasażerowie często o tym zapominają. Kara nawet 2 tys. zł
Podróż pociągiem może skończyć się mandatem, jeśli pasażer zignoruje obowiązujące przepisy. Regulaminy kolejowe jasno określają, czego nie wolno robić na pokładzie, a za niektóre wykroczenia grożą kary sięgające nawet niemal 2 tys. zł.
Zabronione w pociągu. Za te zachowania grożą wysokie kary
Podróż pociągiem uchodzi za wygodną i bezpieczną, jednak wielu pasażerów nie zdaje sobie sprawy, że złamanie kolejowych regulaminów może skończyć się dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Przepisy obowiązujące w pociągach PKP Intercity są szczegółowe i jasno określają, czego nie wolno robić w trakcie przejazdu. W skrajnych przypadkach kara może sięgnąć nawet niemal 2 tys. zł.
Regulamin, który ma znaczenie
Zasady przewozu pasażerów określa obszerny regulamin liczący kilkadziesiąt stron. Dokument precyzuje zarówno obowiązki podróżnych, jak i uprawnienia obsługi pociągu. Ich nieprzestrzeganie może skutkować upomnieniem, mandatem, a nawet usunięciem z pociągu na najbliższej stacji.
Wagon restauracyjny nie dla wszystkich
Jednym z częściej łamanych przepisów są zasady korzystania z wagonu restauracyjnego WARS. Przebywanie w tej przestrzeni jest dozwolone wyłącznie podczas spożywania zakupionych posiłków i napojów. Po zakończeniu konsumpcji pasażer powinien zwolnić miejsce.
Regulamin zabrania również wnoszenia bagażu podręcznego do wagonu restauracyjnego, a także prowadzenia gier towarzyskich czy słuchania muzyki bez słuchawek. Dla wielu podróżnych te ograniczenia są zaskoczeniem.
Alkohol tylko na określonych zasadach
Spożywanie alkoholu w pociągach nie jest całkowicie zakazane, ale podlega ścisłym regułom. Alkohol można pić wyłącznie w wagonie restauracyjnym lub barowym i tylko wtedy, gdy został tam zakupiony. Picie alkoholu w innych częściach pociągu jest wykroczeniem i może skutkować mandatem do 500 zł.
W przypadku odmowy podporządkowania się poleceniom obsługi możliwa jest interwencja kierownika pociągu lub Straży Ochrony Kolei.
Całkowity zakaz palenia
W pociągach PKP Intercity obowiązuje całkowity zakaz palenia – dotyczy to nie tylko papierosów tradycyjnych, ale również e-papierosów oraz urządzeń typu IQOS. Zakaz obejmuje wszystkie przestrzenie pociągu, w tym toalety, przedsionki i przejścia między wagonami.
W składach Pendolino czujniki dymu mogą uruchomić alarm i doprowadzić do zatrzymania pociągu. W takich przypadkach kara może sięgnąć nawet około 1900 zł, a pasażer ponosi dodatkową odpowiedzialność za zakłócenie ruchu kolejowego.
Zachowanie też ma znaczenie
Głośne rozmowy telefoniczne, puszczanie muzyki bez słuchawek czy agresywne zachowanie mogą zostać uznane za zakłócanie porządku. Kierownik pociągu ma prawo zwrócić uwagę pasażerowi, a w skrajnych przypadkach nakazać opuszczenie składu na najbliższej stacji.
Jeszcze poważniejsze konsekwencje grożą za akty wandalizmu, takie jak niszczenie wyposażenia, graffiti czy uszkadzanie szyb. Takie czyny mogą skutkować odpowiedzialnością karną, włącznie z karą pozbawienia wolności.
Podróż ze zwierzęciem? Są zasady
Pasażerowie przewożący zwierzęta również muszą stosować się do regulaminu. Psy muszą być prowadzone na smyczy i w kagańcu, a właściciel powinien mieć przy sobie aktualną książeczkę zdrowia. Przewóz psa wymaga wykupienia dodatkowego biletu.
Małe zwierzęta domowe można przewozić bezpłatnie w transporterach, pod warunkiem że nie zakłócają podróży innym pasażerom. Zwierzęta nie mają wstępu do wagonów restauracyjnych, z wyjątkiem psów przewodników i asystujących.
Lepiej znać zasady niż płacić
Choć większość podróży koleją przebiega bezproblemowo, nieznajomość przepisów może okazać się kosztowna. Regulamin obowiązujący w pociągach jasno określa, czego nie wolno robić, a jego złamanie może skończyć się wysokim mandatem lub innymi konsekwencjami. Przed podróżą warto więc wiedzieć, jakie zachowania są dozwolone, a jakie mogą narazić pasażera na poważne kłopoty.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.