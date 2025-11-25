Pasażerowie w amoku wtargnęli na płytę lotniska. Próbowali dogonić samolot Wizzair, który już ruszał do startu
Na lotnisku Kolonia/Bonn doszło do scen jak z filmu akcji. Dwóch spóźnionych pasażerów, próbując desperacko dostać się na swój lot do Bukaresztu, złamało zabezpieczenia, rozbiło szybę przy alarmowym przycisku i wtargnęło na płytę lotniska. Ich zachowanie sparaliżowało pracę służb i doprowadziło do wszczęcia postępowania karnego.
Two late passengers frantically tried to catch their flight by breaking security barriers and running across tarmac at Cologne/Bonn Airport on Friday.
The Wizz Air flight, bound for Bucharest, Romania, had just pushed back from the gate when the incident occurred.
The two men… pic.twitter.com/M98FdZDY7t
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 24, 2025
Do incydentu doszło w piątkowy wieczór, w momencie gdy samolot Wizz Air właśnie został odepchnięty od rękawa i przygotowywał się do kołowania. Mężczyźni przegapili końcowy komunikat o boardingu, a gdy zobaczyli, że ich samolot odjeżdża od bramki, wpadli w panikę. Z relacji policji wynika, że siłą sforsowali barierki, a następnie wybili szybę przy awaryjnym przycisku, dzięki czemu otworzyli drzwi prowadzące bezpośrednio na pas startowy.
Ochrona lotniska natychmiast przerwała ruch w strefie operacyjnej i rozpoczęła procedury bezpieczeństwa. Samolot musiał wstrzymać kołowanie, a pas został dokładnie sprawdzony. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani chwilę po wtargnięciu na płytę.
Niemiecka policja poinformowała, że pasażerowie usłyszą zarzuty karne dotyczące wtargnięcia na teren chroniony oraz naruszenia przepisów Air Security Act. Służby badają także, czy swoim działaniem nie stworzyli bezpośredniego zagrożenia dla ruchu lotniczego.
Linia Wizz Air potwierdziła incydent i poinformowała, że lot ostatecznie wystartował z opóźnieniem, a bezpieczeństwo pasażerów i załogi nie było zagrożone.
Port lotniczy Kolonia/Bonn przypomniał, że samowolne otwieranie wyjść awaryjnych czy wtargnięcia na płytę są jednymi z najpoważniejszych naruszeń przepisów bezpieczeństwa. W takich przypadkach grożą wysokie grzywny oraz kara więzienia.
