Pasażerowie z Dubaju wylądowali w Warszawie. Nie obyło się bez problemów
Poranny rejs z Dubaju do Warszawy dotarł zgodnie z planem, ale kilka godzin później kolejny lot został skasowany. Sytuacja na trasach między Polską a Zatoką Perską wciąż jest niestabilna, a pasażerowie wracają do kraju w niepewności.
Co się wydarzyło
Samolot Flydubai o numerze FZ1469 wylądował w Warszawie o godzinie 5:35. To był pierwszy poranny rejs, na który czekało wielu podróżnych obserwujących komunikaty przewoźników i lotnisk.
Niedługo później pojawiła się informacja o odwołaniu kolejnego lotu z Dubaju do Warszawy, zaplanowanego na 8:20. Oznacza to, że ruch lotniczy nadal nie wrócił do pełnej stabilności.
Problemy odczuł również Poznań. Rejs WFL 7508 z Dubaju miał przylecieć o 6:41, jednak został opóźniony do około 9:25. Rozkłady zmieniają się dynamicznie, czasem w ciągu jednej godziny.
Stres i zagubione bagaże
Jak relacjonował TVN24, pasażerowie do ostatniej chwili nie mieli pewności, czy ich samolot wystartuje. Część osób informację o wylocie otrzymała tuż przed odlotem. Na pokładzie panowała napięta atmosfera, a ulga pojawiła się dopiero po oddaleniu się od rejonów objętych napięciem.
Po przylocie do Warszawy część podróżnych zgłaszała brak bagażu rejestrowanego. Konieczne było wypełnianie formularzy zagubienia. Dla osób lecących tranzytem przez Dubaj oznaczało to powrót do kraju wyłącznie z bagażem podręcznym.
Decyzje bezpieczeństwa i wpływ EASA
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego przedłużyła biuletyn dotyczący strefy konfliktu na Bliskim Wschodzie i w rejonie Zatoki Perskiej do 6 marca 2026 roku. To rekomendacja dla europejskich operatorów, która wpływa na decyzje o zawieszaniu lub ograniczaniu połączeń.
Przewoźnicy z regionu, tacy jak Flydubai, nie podlegają bezpośrednio wytycznym EASA, jednak również analizują ryzyko operacyjne. Linie biorą pod uwagę dostępność korytarzy powietrznych, sytuację na lotniskach przesiadkowych oraz możliwości obsługi pasażerów i bagaży.
W praktyce oznacza to, że pojedyncze loty są realizowane, ale kolejne mogą zostać odwołane bez dużego wyprzedzenia.
Skala problemu
Jak informował Euractiv, Polska szacuje, że około 10 tysięcy obywateli przebywa w regionie objętym kryzysem i może potrzebować wsparcia informacyjnego lub logistycznego. To pokazuje, że nawet jeśli część samolotów startuje, problem ma charakter masowy.
Porty lotnicze w regionie stopniowo wznawiają operacje po okresowych zamknięciach przestrzeni powietrznej, jednak zastrzegają możliwość kolejnych przerw w zależności od sytuacji bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz lot do Dubaju lub powrót do Polski w najbliższych dniach, sprawdzaj status połączenia bezpośrednio u przewoźnika i na stronie lotniska. Rozkłady są aktualizowane w trybie kryzysowym.
Masz przesiadkę w Dubaju? Przygotuj się na możliwe opóźnienia i rozważ zabezpieczenie najważniejszych rzeczy w bagażu podręcznym. Sytuacja pokazuje, że nawet planowy poranny przylot nie gwarantuje stabilności kolejnych rejsów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.