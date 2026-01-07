Pawilon Tańca startuje nad Wisłą. Nowa instytucja kultury w Warszawie
W czwartek 8 stycznia nad Wisłą rusza Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych – nowa instytucja kultury w Warszawie, która ma stać się stałym domem dla tańca i choreografii. Otwarcie zainauguruje polska premiera spektaklu greckiego choreografa Christosa Papadopoulosa, a cały weekend wypełnią wydarzenia performatywne i taneczne.
W czwartek 8 stycznia w Warszawie oficjalnie rozpocznie działalność Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych. Nowa instytucja kultury, mieszcząca się w budynku nad Wisłą, dotąd zajmowanym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ma stać się stałym miejscem dla tańca, choreografii i działań performatywnych. Otwarcie zainauguruje polska premiera spektaklu „My Fierce Ignorant Step” greckiego choreografa Christosa Papadopoulosa.
Premiera, która otwiera nowy rozdział
Pierwszym wydarzeniem w Pawilonie Tańca będzie spektakl pokazany 8 stycznia o godzinie 19. „My Fierce Ignorant Step” to praca uznanego greckiego artysty Christosa Papadopoulosa, która po raz pierwszy zostanie zaprezentowana polskiej publiczności. Twórca stawia w niej pytanie o sens bycia razem w czasach niepokoju, izolacji i rozpadu więzi społecznych.
Jak podkreślała podczas konferencji prasowej kuratorka pawilonu Renata Piotrowska-Auffret, spektakl opowiada o pierwszych razach, radości życia i sile wspólnego rytmu. Dziesięcioro tancerzy i tancerek buduje na scenie doświadczenie wspólnoty, w którym ciała, głosy i wspomnienia rezonują jak instrumenty. Przedstawienie zostanie powtórzone także w piątek, 9 stycznia, o tej samej godzinie.
Weekend otwarcia pełen ruchu i muzyki
Program inauguracyjnego weekendu potrwa do 11 stycznia i wykracza daleko poza klasyczne pokazy taneczne. W sobotę publiczność zaproszona zostanie na muzyczno-performatywne wydarzenie „czysta forma I”, firmowane przez kompozytora i artystę działającego pod pseudonimem felicita, czyli Dominika Dworaka. Projekt powstał we współpracy z choreografem i tancerzem baletowym Antonio Lanzo oraz zespołem polskich tancerek i tancerzy.
Twórcy czerpią inspiracje z idei i twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wydarzenie łączy klasyczny balet z nową muzyką, tworząc eksperymentalną, psychodeliczną formę balansującą między snem, euforią a psychozą. Po performansie zaplanowano didżejskie sety, które przedłużą wieczór w tanecznej atmosferze.
Karnawałowy bal bez podziału na scenę i widownię
Niedziela upłynie pod znakiem „balu powszechnego” – międzypokoleniowej, karnawałowej imprezy tanecznej, która rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa pięć i pół godziny. Specjalną scenografię przygotowała interdyscyplinarna architektka Aleksandra Wasilkowska, znana z projektów łączących architekturę, sztukę i teatr.
Impreza została podzielona na moduły prowadzone przez performerów, wodzirejki i didżejów, którzy pełnić będą rolę przewodników po zabawie. Organizatorzy zapowiadają zatarcie granic między sceną a parkietem oraz odejście od roli biernego widza na rzecz aktywnego uczestnictwa w tańcu.
Taniec jako narzędzie budowania wspólnoty
Renata Piotrowska-Auffret podkreśla, że taniec w nowej instytucji ma być czymś więcej niż rozrywką. W jej ocenie choreografia posiada potencjał odpowiadania na problemy współczesności, takie jak lęk, samotność i rozpad więzi społecznych. Powstanie Pawilonu Tańca określa jako moment przełomowy dla środowiska tanecznego w Polsce.
– To moment historyczny. Nareszcie taniec ma swoje miejsce w Warszawie – zaznaczyła, wskazując, że znaczenie nowej instytucji wykracza poza skalę lokalną i wpisuje się w europejski obieg sztuk performatywnych.
Nowa funkcja budynku nad Wisłą
Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych mieści się w budynku nad Wisłą, który do niedawna zajmowało Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Obecnie wejście do obiektu znajduje się od północnej strony. Już wcześniej uwagę mieszkańców zwrócił nowy neon, symbolizujący zmianę funkcji tego miejsca.
Głównym założeniem pawilonu jest wzmacnianie autonomii tańca i choreografii jako odrębnej dziedziny sztuki. Instytucja ma być przestrzenią otwartą, reagującą na potrzeby środowiska twórczego i publiczności, a jednocześnie silnie osadzoną w miejskim kontekście.
Ambitny program pilotażowy
W ramach rocznego programu pilotażowego zaplanowano pięć premier, około 150 wydarzeń oraz 20 plenerowych realizacji. Organizatorzy zapowiadają szeroką współpracę – zarówno z warszawskim środowiskiem tańca, jak i z artystami oraz instytucjami z całej Polski i zagranicy. W planach są także projekty międzyinstytucjonalne, interdyscyplinarne oraz działania realizowane we współpracy z sektorem prywatnym.
Organizatorami Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych są Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz m.st. Warszawa, we współpracy z Warszawskim Obserwatorium Kultury. Nowa instytucja ma ambicję stać się jednym z kluczowych punktów na kulturalnej mapie stolicy i ważnym miejscem dla tańca w Europie.
