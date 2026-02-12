Pellet droższy z dnia na dzień, Polacy palą zbożem. Ekspert: jeden błąd i piec do wymiany
Rosnące ceny pelletu sprawiają, że część Polaków szuka tańszych alternatyw do ogrzewania domów. Coraz częściej pojawia się pomysł spalania owsa w kotłach na pellet, jednak producenci urządzeń ostrzegają, że takie rozwiązanie może prowadzić do awarii, utraty gwarancji i problemów przy rozliczaniu dotacji.
Pellet drożeje, rośnie zainteresowanie owsem. Producent kotłów wskazuje na ryzyko
Wraz z wahaniami cen pelletu część użytkowników kotłów szuka tańszych alternatyw. W sieci coraz częściej pojawia się propozycja spalania owsa jako zamiennika paliwa drzewnego. Producenci urządzeń grzewczych podkreślają jednak, że to rozwiązanie nie jest równoważne i może wiązać się z konsekwencjami technicznymi oraz utratą gwarancji.
Problem wraca zwłaszcza w okresie zimowym, gdy rośnie popyt na opał. Wtedy ceny pelletu potrafią szybko się zmieniać, a dostępność w niektórych regionach bywa ograniczona. To skłania część właścicieli domów do szukania tańszych paliw, szczególnie jeśli nie mają alternatywnego źródła ogrzewania.
Dlaczego ceny pelletu są niestabilne
Rynek pelletu jest podatny na sezonowość. Gdy temperatura spada, zapotrzebowanie rośnie w krótkim czasie. Ograniczona podaż i zwiększony popyt przekładają się na dynamiczne zmiany cen. Dodatkowo znaczenie mają koszty produkcji, transportu oraz jakość surowca.
W ostatnich latach większą uwagę zwraca się także na certyfikację pelletu, m.in. systemy ENplus czy DINplus. Mają one ograniczać sprzedaż paliwa o niskiej jakości i zapewniać stabilne parametry spalania. Dla użytkownika oznacza to większe bezpieczeństwo pracy kotła, ale często również wyższą cenę produktu.
Czy owies można spalać w kotle na pellet
Producenci kotłów wskazują jednoznacznie, że urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli kocioł jest przeznaczony do spalania pelletu drzewnego, to właśnie ten rodzaj paliwa jest zalecany.
Spalanie owsa może prowadzić do zwiększonego odkładania się nagaru i spieków w palniku, przyspieszonego zużycia elementów podajnika oraz obniżenia sprawności urządzenia. Zmianie mogą ulec także parametry emisji spalin.
Jednocześnie eksperci podkreślają, że incydentalne użycie paliwa zastępczego nie musi automatycznie oznaczać uszkodzenia urządzenia. Kluczowe znaczenie ma jednak to, czy ewentualna awaria pozostaje w związku z zastosowaniem niezalecanego paliwa. W takim przypadku naprawa może nie być objęta gwarancją.
Różnice techniczne między pelletem a owsem
Owies i pellet różnią się właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Inna jest struktura paliwa, zawartość popiołu oraz tendencja do tworzenia spieków. To wpływa na przebieg procesu spalania. Kocioł zaprojektowany pod konkretne parametry paliwa może pracować mniej efektywnie przy innym surowcu.
Istotne znaczenie ma także wilgotność oraz czystość zboża. Owies stosowany w celach opałowych powinien być wolny od zapraw chemicznych i odpowiednio wysuszony. W przeciwnym razie ryzyko problemów technicznych rośnie.
Dotacje i warunki techniczne
Wielu użytkowników korzystało z programów wsparcia przy zakupie kotłów. Urządzenia montowane w ramach dotacji muszą spełniać określone normy emisji i parametry pracy. Eksploatacja niezgodna z dokumentacją może w przypadku kontroli prowadzić do problemów formalnych lub reklamacyjnych.
Urządzenie powinno pracować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową. Zastosowanie paliwa niezgodnego z zaleceniami producenta może wpływać na parametry pracy oraz trwałość podzespołów.
Kiedy alternatywa może mieć sens
Ekonomicznie spalanie owsa bywa rozważane głównie przez osoby mające dostęp do własnego surowca, np. w gospodarstwach rolnych. W takim przypadku koszt paliwa jest niższy, a użytkownik ma kontrolę nad jego jakością.
Dla przeciętnego konsumenta detalicznego oszczędność może okazać się pozorna. Ewentualne koszty serwisu, czyszczenia czy napraw mogą zniwelować różnicę w cenie paliwa. Warto więc przed podjęciem decyzji sprawdzić warunki gwarancji i zalecenia producenta.
Wniosek jest jednoznaczny: zamiana pelletu na owies nie jest prostą operacją „1:1”. Każda decyzja o zmianie paliwa powinna być poprzedzona analizą techniczną i finansową, aby krótkoterminowa oszczędność nie przełożyła się na długoterminowe koszty.
