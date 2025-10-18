Pendolino rusza w Tatry! Historyczny dzień dla polskiej kolei
Pendolino po raz pierwszy wyruszyło z Warszawy prosto pod Tatry. W sobotni poranek na trasę ruszył inauguracyjny skład Express InterCity Premium do Zakopanego, symbolicznie otwierając nową epokę podróżowania po Polsce. PKP Intercity przygotowało z tej okazji wyjątkowe atrakcje — od zwiedzania pociągu po rozmowy z maszynistami i degustację gorącej czekolady.
Pendolino po raz pierwszy do Zakopanego. Inauguracyjny przejazd pełen atrakcji
W sobotę odbywa się historyczny przejazd Pendolino na trasie Warszawa–Zakopane. To pierwszy w historii kurs ekspresowych składów EIP pod Tatry. Z tej okazji PKP Intercity przygotowało dla turystów i mieszkańców specjalne wydarzenie na zakopiańskim dworcu – z możliwością wejścia do pociągu, rozmowy z maszynistami i gorącą czekoladą dla zwiedzających.
Nowa era podróży na Podhale
Pendolino wyruszyło ze stacji Warszawa Wschodnia o 7:29 i dotrze do Zakopanego o 12:14. Po drodze zatrzyma się m.in. w Krakowie i Nowym Targu. W drogę powrotną skład ruszy o 15:50, by po ponad czterech godzinach znów znaleźć się w stolicy. Dla pasażerów przygotowano promocyjne bilety w symbolicznej cenie 1 zł.
W godzinach 13:00–15:30 na peronie drugim zakopiańskiego dworca przewidziano zwiedzanie pociągu. Goście zobaczą kabinę maszynisty, przedział konduktorski i zaplecze restauracyjne WARS. Maszyniści opowiedzą o pracy, a PKP Intercity częstuje odwiedzających gorącymi napojami.
Pendolino połączy Tatry z Bałtykiem
Regularne kursy Pendolino do Zakopanego ruszą 14 grudnia. Pociągi będą kursować codziennie, także z Trójmiasta. Podróż z Gdańska do Zakopanego potrwa 7 godzin i 1 minutę, a z Krakowa zaledwie 1 godzinę i 57 minut – to rekordowy czas w historii połączeń kolejowych na tej trasie.
Latem relacja zostanie wydłużona do Kołobrzegu, dzięki czemu w sezonie wakacyjnym Pendolino połączy Tatry z Bałtykiem.
Korzyści dla turystyki i regionu
Przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że szybkie połączenie z Warszawy i północy kraju to nie tylko wygoda, ale też promocja regionu. Nowoczesny skład ma przyciągnąć do Zakopanego bardziej wymagających turystów i wzmocnić wizerunek miasta jako całorocznego kurortu.
Uruchomienie połączenia stało się możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w 2023 roku. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł obejmowała odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych. Odnowiono też zabytkowy dworzec w Zakopanem, który dziś znów stał się centrum komunikacyjnym regionu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.