Pendolino z Warszawy nad morze za pół ceny! PKP Intercity kusi wielką promocją tylko dziś
Miłośnicy podróży pociągiem mają powód do radości. PKP Intercity ogłosiło kolejną odsłonę akcji „Poniedziałkowy Odjazd”, w ramach której można kupić bilety w wyjątkowo niskich cenach. Tym razem promocja dotyczy jednej z najpopularniejszych tras w Polsce – z Warszawy do Trójmiasta.
Tylko dziś – bilety nawet o połowę tańsze
W poniedziałek, 27 października, PKP Intercity uruchomiło zwiększoną pulę promocyjnych biletów na przejazdy między stolicą a Gdańskiem, Gdynią i Sopotem. Zniżki sięgają nawet 50 procent, a liczba miejsc w promocji jest ograniczona.
Na przejazdy w 2. klasie pociągami TLK i IC zapłacimy 46,15 zł zamiast standardowych 71 zł. Dla bardziej wymagających pasażerów przygotowano również tańsze bilety na szybsze składy:
- EIC (Express Intercity) – tylko 66 zł zamiast 149 zł,
- EIP (Pendolino) – 71 zł zamiast 169 zł.
Promocyjne bilety można wykorzystać na podróże odbywające się od 3 do 26 listopada 2025 roku.
Pendolino za grosze – jak skorzystać z promocji?
Zniżki dostępne są wyłącznie dziś, a bilety można kupić w kasach, aplikacji mobilnej PKP Intercity oraz na stronie internetowej przewoźnika. Warto się pospieszyć – tańsze miejsca znikają błyskawicznie, zwłaszcza na najpopularniejszych połączeniach weekendowych.
PKP Intercity przypomina, że akcja „Poniedziałkowy Odjazd” to cotygodniowa promocja, w ramach której co poniedziałek o poranku ogłaszane są nowe kierunki objęte zniżkami.
Kierunek: morze!
Dzięki dzisiejszej promocji, za podróż z Warszawy do Gdańska lub Sopotu zapłacimy mniej niż za obiad w restauracji. Czas przejazdu Pendolino wynosi nieco ponad 2,5 godziny, co czyni tę ofertę jedną z najbardziej atrakcyjnych w ostatnich miesiącach.
Dla wielu pasażerów to idealna okazja, by zaplanować listopadowy weekend nad morzem – szybko, komfortowo i bez korków.
Co warto wiedzieć
- Promocja obowiązuje tylko dziś (27 października).
- Dotyczy wyłącznie wybranych połączeń z Warszawy do Trójmiasta.
- Liczba biletów w niższej cenie jest ograniczona – decyduje kolejność zakupu.
Jeśli więc planujesz wyjazd nad Bałtyk, dzisiejszy poniedziałek to najlepszy moment, by kupić bilet. Kolejna taka okazja może się szybko nie powtórzyć.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.