Pentagon krytykuje Europę. Padły słowa o „niewdzięcznych sojusznikach”
Szef Pentagonu Pete Hegseth skrytykował europejskich sojuszników podczas konferencji prasowej poświęconej działaniom USA wobec Iranu. W jego ocenie Europa nie docenia roli Stanów Zjednoczonych w ograniczaniu zagrożeń. Jednocześnie administracja zapewnia, że operacja ma jasno określone cele i nie doprowadzi do długotrwałego konfliktu.
Co się zmienia?
Wypowiedzi przedstawiciela amerykańskiej administracji wskazują na wyraźne napięcia w relacjach z europejskimi partnerami. Hegseth publicznie zakwestionował postawę części sojuszników, sugerując brak wsparcia i uznania dla działań USA.
To sygnał zmiany tonu w komunikacji, który może mieć znaczenie dla współpracy w ramach NATO. Dotychczas dominowały przekazy podkreślające jedność i wspólne działania wobec zagrożeń międzynarodowych.
Równocześnie Pentagon podkreśla, że działania wobec Iranu są elementem szerszej strategii bezpieczeństwa i mają jasno określone cele operacyjne.
Fakty i tło sprawy
Konflikt z Iranem trwa od kilkunastu dni i obejmuje intensywne działania militarne prowadzone przez Stany Zjednoczone oraz ich partnerów w regionie. Według Pentagonu operacja koncentruje się na ograniczeniu zdolności militarnych Iranu, w tym infrastruktury rakietowej oraz potencjału związanego z programem jądrowym.
Przedstawiciele administracji informują o licznych uderzeniach na cele wojskowe oraz działaniach wymierzonych w zaplecze przemysłowo-obronne. Celem ma być uniemożliwienie odbudowy zdolności ofensywnych.
Podczas konferencji pojawiły się także informacje o możliwym zwiększeniu zaangażowania finansowego. Pentagon złożył wniosek o dodatkowe środki w wysokości około 200 miliardów dolarów, które mają zostać przeznaczone na uzupełnienie zasobów i produkcję uzbrojenia.
Administracja USA podkreśla jednocześnie, że nie dopuści do scenariusza znanego z wcześniejszych długotrwałych operacji wojskowych.
Relacje z Europą pod presją
Największe kontrowersje wywołały słowa skierowane do europejskich sojuszników. Hegseth wprost odniósł się do ich postawy, wskazując, że działania USA mają znaczenie również dla bezpieczeństwa Europy.
W trakcie konferencji powiedział:
„To bezpośrednie zagrożenie dla Ameryki, dla wolności i cywilizacji świata, Bliskiego Wschodu, naszych niewdzięcznych sojuszników w Europie, a nawet część naszej prasy powinna powiedzieć prezydentowi Trumpowi jedno: dziękuję. Dziękuję za odwagę, by powstrzymać to państwo terrorystyczne przed trzymaniem świata jako zakładnika za pomocą pocisków, jednocześnie budując lub próbując zbudować bombę atomową. Dziękuję za wykonywanie pracy wolnego świata” – mówił szef Pentagonu.
Wypowiedź ta wskazuje na oczekiwanie większego wsparcia politycznego ze strony państw europejskich. Jednocześnie może ona pogłębić różnice w podejściu do konfliktu, ponieważ część krajów UE opowiada się za ograniczeniem eskalacji i działaniami dyplomatycznymi.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla mieszkańców Europy, w tym Polski, sytuacja może mieć konkretne skutki:
- możliwe napięcia między USA a Europą mogą wpłynąć na współpracę w NATO
- rosnące wydatki wojskowe mogą przełożyć się na decyzje budżetowe w państwach UE
- sytuacja na Bliskim Wschodzie może wpływać na ceny energii i paliw
- napięcia geopolityczne mogą oddziaływać na poczucie bezpieczeństwa
W najbliższych tygodniach kluczowe będzie, czy uda się utrzymać współpracę sojuszniczą oraz ograniczyć ryzyko dalszej eskalacji.
Wystąpienie szefa Pentagonu pokazuje, że konflikt z Iranem ma nie tylko wymiar militarny, ale również polityczny. Ostre słowa wobec Europy mogą wpłynąć na relacje transatlantyckie i sposób prowadzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa.
Administracja USA podkreśla jednak, że jej działania mają jasno określony cel i nie prowadzą do długotrwałego zaangażowania militarnego. Rozwój sytuacji będzie zależał zarówno od decyzji Waszyngtonu, jak i reakcji sojuszników.
