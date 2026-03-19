Pentagon krytykuje Europę. Padły słowa o „niewdzięcznych sojusznikach”

19 marca 2026 18:27 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Szef Pentagonu Pete Hegseth skrytykował europejskich sojuszników podczas konferencji prasowej poświęconej działaniom USA wobec Iranu. W jego ocenie Europa nie docenia roli Stanów Zjednoczonych w ograniczaniu zagrożeń. Jednocześnie administracja zapewnia, że operacja ma jasno określone cele i nie doprowadzi do długotrwałego konfliktu.

Co się zmienia?

Wypowiedzi przedstawiciela amerykańskiej administracji wskazują na wyraźne napięcia w relacjach z europejskimi partnerami. Hegseth publicznie zakwestionował postawę części sojuszników, sugerując brak wsparcia i uznania dla działań USA.

To sygnał zmiany tonu w komunikacji, który może mieć znaczenie dla współpracy w ramach NATO. Dotychczas dominowały przekazy podkreślające jedność i wspólne działania wobec zagrożeń międzynarodowych.

Równocześnie Pentagon podkreśla, że działania wobec Iranu są elementem szerszej strategii bezpieczeństwa i mają jasno określone cele operacyjne.

Fakty i tło sprawy

Konflikt z Iranem trwa od kilkunastu dni i obejmuje intensywne działania militarne prowadzone przez Stany Zjednoczone oraz ich partnerów w regionie. Według Pentagonu operacja koncentruje się na ograniczeniu zdolności militarnych Iranu, w tym infrastruktury rakietowej oraz potencjału związanego z programem jądrowym.

Przedstawiciele administracji informują o licznych uderzeniach na cele wojskowe oraz działaniach wymierzonych w zaplecze przemysłowo-obronne. Celem ma być uniemożliwienie odbudowy zdolności ofensywnych.

Podczas konferencji pojawiły się także informacje o możliwym zwiększeniu zaangażowania finansowego. Pentagon złożył wniosek o dodatkowe środki w wysokości około 200 miliardów dolarów, które mają zostać przeznaczone na uzupełnienie zasobów i produkcję uzbrojenia.

Administracja USA podkreśla jednocześnie, że nie dopuści do scenariusza znanego z wcześniejszych długotrwałych operacji wojskowych.

Relacje z Europą pod presją

Największe kontrowersje wywołały słowa skierowane do europejskich sojuszników. Hegseth wprost odniósł się do ich postawy, wskazując, że działania USA mają znaczenie również dla bezpieczeństwa Europy.

W trakcie konferencji powiedział:

„To bezpośrednie zagrożenie dla Ameryki, dla wolności i cywilizacji świata, Bliskiego Wschodu, naszych niewdzięcznych sojuszników w Europie, a nawet część naszej prasy powinna powiedzieć prezydentowi Trumpowi jedno: dziękuję. Dziękuję za odwagę, by powstrzymać to państwo terrorystyczne przed trzymaniem świata jako zakładnika za pomocą pocisków, jednocześnie budując lub próbując zbudować bombę atomową. Dziękuję za wykonywanie pracy wolnego świata” – mówił szef Pentagonu.

Wypowiedź ta wskazuje na oczekiwanie większego wsparcia politycznego ze strony państw europejskich. Jednocześnie może ona pogłębić różnice w podejściu do konfliktu, ponieważ część krajów UE opowiada się za ograniczeniem eskalacji i działaniami dyplomatycznymi.

Co to oznacza dla czytelnika?

Dla mieszkańców Europy, w tym Polski, sytuacja może mieć konkretne skutki:

  • możliwe napięcia między USA a Europą mogą wpłynąć na współpracę w NATO
  • rosnące wydatki wojskowe mogą przełożyć się na decyzje budżetowe w państwach UE
  • sytuacja na Bliskim Wschodzie może wpływać na ceny energii i paliw
  • napięcia geopolityczne mogą oddziaływać na poczucie bezpieczeństwa

W najbliższych tygodniach kluczowe będzie, czy uda się utrzymać współpracę sojuszniczą oraz ograniczyć ryzyko dalszej eskalacji.

Wystąpienie szefa Pentagonu pokazuje, że konflikt z Iranem ma nie tylko wymiar militarny, ale również polityczny. Ostre słowa wobec Europy mogą wpłynąć na relacje transatlantyckie i sposób prowadzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa.

Administracja USA podkreśla jednak, że jej działania mają jasno określony cel i nie prowadzą do długotrwałego zaangażowania militarnego. Rozwój sytuacji będzie zależał zarówno od decyzji Waszyngtonu, jak i reakcji sojuszników.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

