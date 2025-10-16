Pentagon ma gotowe plany! Czy Ukraina dostanie rakiety Tomahawk?
Czy USA przekażą Ukrainie rakiety Tomahawk? Amerykańskie media donoszą, że Pentagon przygotował warianty dostawy pocisków manewrujących Tomahawk Ukrainie czeka tylko na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa.
Warianty obejmują zarówno sprzedaż, jak i bezpośrednie przekazanie systemów — jeśli tylko Trump wyrazi na to zgodę. Dotychczas temat budził kontrowersje, ponieważ Ukraina nie dysponuje własnymi wyrzutniami Tomahawków. Wspomniało się o możliwości wykorzystania amerykańskich wyrzutni Typhon, ale to pociąga za sobą ryzyko znacznego zaangażowania USA.
Eksperci podkreślają, że decyzja w tej sprawie może być punktem zwrotnym konfliktu — z jednej strony daje Ukrainie potężne zdolności uderzeniowe, z drugiej eskaluje napięcie z Rosją.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.