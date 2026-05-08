Pentagon ujawnia dokumenty o UFO. Setki plików i nowe nagrania

Pentagon publikuje tajne akta o UFO. Setki dokumentów i nowe nagrania
Pentagon rozpoczął publikację wcześniej tajnych dokumentów dotyczących niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO/UAP). Materiały są udostępniane w ramach decyzji administracji USA i obejmują zarówno archiwalne akta, jak i nowe raporty oraz nagrania z ostatnich lat.
Pierwsza transza już dostępna. Obejmuje ponad 160 plików
W pierwszym etapie opublikowano 162 dokumenty pochodzące z różnych agencji. Znajdują się wśród nich materiały znane wcześniej, ale także nowe raporty i zapisy obserwacji.
Dokumenty dotyczą m.in. incydentów z lat 40., 50. i 60., a także obserwacji zgłaszanych przez astronautów podczas misji kosmicznych. W części przypadków materiały były już wcześniej częściowo ujawniane.
Nagrania i raporty z całego świata. Obiekty o różnych kształtach
W opublikowanych materiałach znajdują się nagrania z kamer termowizyjnych i sensorów wojskowych. Widać na nich obiekty o różnych kształtach, m.in. kul, rombów czy nieregularnych form.
Jedno z nagrań przedstawia obiekt obserwowany nad Grecją w 2024 roku, który miał poruszać się z prędkością przekraczającą 800 km/h. Materiały nie zawierają jednak szczegółowych wyjaśnień dotyczących pochodzenia tych zjawisk.
Relacje świadków i depesze dyplomatyczne
Wśród dokumentów znajdują się także zapisy zeznań świadków oraz depesze dyplomatyczne. Opisują one obserwacje nietypowych obiektów na różnych obszarach świata, m.in. nad Bliskim Wschodem czy Azją.
W jednym z przypadków piloci mieli zaobserwować intensywne światło wykonujące szybkie manewry. W innych raportach pojawiają się opisy obiektów emitujących światło lub zmieniających kierunek ruchu.
Nie wszystkie przypadki wyjaśnione. Pentagon wskazuje na brak danych
Zespół zajmujący się analizą zjawisk UAP otrzymał w ostatnich latach 1652 zgłoszenia. Znaczna część z nich nie została jednoznacznie wyjaśniona ze względu na ograniczone dane.
21 przypadków uznano za wymagające dalszych analiz, ponieważ wykazywały nietypowe cechy lub zachowania. Pozostałe zgłoszenia przypisano m.in. balonom, samolotom lub innym znanym obiektom.
Publikacja w transzach. Kolejne materiały mają się pojawiać
Dokumenty mają być udostępniane stopniowo na specjalnej stronie rządowej. Celem jest zwiększenie dostępu do informacji oraz umożliwienie ich analizy przez opinię publiczną.
To jedna z największych publikacji materiałów dotyczących UFO w ostatnich latach.
