Pentagon wstrzymuje wysłanie wojsk do Polski. Niepokój Polaków po decyzji USA

18 maja 2026 17:34 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce wybuchło zamieszanie po doniesieniach o anulowaniu planowanej rotacji pancernej brygady USA. Pentagon zapewnia, że decyzja nie była nagła, ale w Warszawie rozpoczęły się pilne rozmowy z amerykańskim dowództwem. Sprawa wywołała duże poruszenie, ponieważ obecność wojsk USA od lat uznawana jest za jeden z najważniejszych filarów bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO.

Polska z napisem ważne. Grafika poglądowa (generowana automatycznie przy pomocy Gemini)

Pentagon reaguje po zamieszaniu wokół wojsk USA w Polsce. „To nie była nagła decyzja”

Pentagon zabrał głos po medialnych doniesieniach dotyczących anulowania planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. W oświadczeniu przekazanym Polsat News przedstawiciele resortu obrony USA podkreślili, że decyzja nie została podjęta nagle i była elementem szerszego procesu reorganizacji sił amerykańskich w Europie.

Pentagon odpowiada na doniesienia mediów

Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce wywołały informacje podane przez agencję Reuters oraz CNN.

Według amerykańskich mediów Pentagon miał anulować plan rotacyjnego wysłania około 4 tys. żołnierzy do Polski.

Rzecznik Pentagonu Joel Valdez przekazał jednak, że decyzja była wcześniej analizowana i konsultowana.

„Nie była to nieoczekiwana decyzja podjęta w ostatniej chwili i podawanie jej w ten sposób byłoby nieprawdą” – podkreślono w komunikacie.

Według Pentagonu decyzja wynika z kompleksowego procesu uwzględniającego opinie dowództwa US Army oraz struktur NATO w Europie.

USA redukują część sił w Europie

Według CNN decyzja szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha ma być częścią szerszych działań związanych z redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.

1 maja Pentagon zapowiedział już wycofanie około 5 tys. żołnierzy z Niemiec.

Amerykańskie dowództwo tłumaczy, że obecne zmiany mają charakter organizacyjny i są związane z nowym układem sił wojskowych.

Dowódca US Army gen. Christopher LaNeve przyznał podczas wystąpienia w Izbie Reprezentantów, że armia otrzymała instrukcje dotyczące redukcji części sił.

„Uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań” – powiedział generał.

Polski rząd zaskoczony doniesieniami

Do sprawy odniósł się również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON oświadczył, że polski rząd nie został wcześniej poinformowany o planach ograniczenia obecności wojsk USA w Polsce.

Polskie władze przypominają jednocześnie, że administracja Donalda Trumpa wcześniej deklarowała utrzymanie obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju.

Podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim Donald Trump miał zapewnić, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, a ich liczba może nawet wzrosnąć.

Warszawa rozpoczyna pilne rozmowy z USA

W reakcji na medialne doniesienia polskie władze rozpoczęły serię spotkań i konsultacji ze stroną amerykańską.

Już we wtorek szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił USA i NATO w Europie gen. Alexusem Grynkewichem.

Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Danem Caine’em.

Do Stanów Zjednoczonych udają się również wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy mają prowadzić rozmowy m.in. w Pentagonie.

Warszawa chce wyjaśnić skalę planowanych zmian oraz przyszłość obecności wojsk USA w Polsce.

Polska pozostaje jednym z kluczowych państw NATO

Obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Po wybuchu wojny w Ukrainie liczba żołnierzy USA stacjonujących w Polsce została znacząco zwiększona.

W ostatnich latach Polska stała się jednym z głównych centrów logistycznych i wojskowych NATO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Dlatego każda informacja dotycząca zmian w obecności wojsk USA wywołuje duże zainteresowanie zarówno polityków, jak i opinii publicznej.

Co to oznacza dla Ciebie? Polska czeka na wyjaśnienia USA

Na razie Pentagon zapewnia, że decyzja dotycząca brygady pancernej nie oznacza nagłego wycofywania wojsk z Polski.

Najważniejsze informacje:

– Pentagon potwierdził anulowanie planowanej rotacji brygady pancernej,
– USA tłumaczą decyzję reorganizacją sił w Europie,
– polski rząd twierdzi, że nie został wcześniej poinformowany,
– Warszawa rozpoczyna rozmowy z amerykańskim dowództwem,
– obecność wojsk USA pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa regionu.

Najbliższe dni mogą przynieść więcej informacji dotyczących dalszej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.

