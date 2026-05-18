Pentagon wstrzymuje wysłanie wojsk do Polski. Niepokój Polaków po decyzji USA
Wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce wybuchło zamieszanie po doniesieniach o anulowaniu planowanej rotacji pancernej brygady USA. Pentagon zapewnia, że decyzja nie była nagła, ale w Warszawie rozpoczęły się pilne rozmowy z amerykańskim dowództwem. Sprawa wywołała duże poruszenie, ponieważ obecność wojsk USA od lat uznawana jest za jeden z najważniejszych filarów bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO.
Pentagon reaguje po zamieszaniu wokół wojsk USA w Polsce. „To nie była nagła decyzja”
Pentagon zabrał głos po medialnych doniesieniach dotyczących anulowania planowanej rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. W oświadczeniu przekazanym Polsat News przedstawiciele resortu obrony USA podkreślili, że decyzja nie została podjęta nagle i była elementem szerszego procesu reorganizacji sił amerykańskich w Europie.
Pentagon odpowiada na doniesienia mediów
Zamieszanie wokół obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce wywołały informacje podane przez agencję Reuters oraz CNN.
Według amerykańskich mediów Pentagon miał anulować plan rotacyjnego wysłania około 4 tys. żołnierzy do Polski.
Rzecznik Pentagonu Joel Valdez przekazał jednak, że decyzja była wcześniej analizowana i konsultowana.
„Nie była to nieoczekiwana decyzja podjęta w ostatniej chwili i podawanie jej w ten sposób byłoby nieprawdą” – podkreślono w komunikacie.
Według Pentagonu decyzja wynika z kompleksowego procesu uwzględniającego opinie dowództwa US Army oraz struktur NATO w Europie.
USA redukują część sił w Europie
Według CNN decyzja szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha ma być częścią szerszych działań związanych z redukcją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
1 maja Pentagon zapowiedział już wycofanie około 5 tys. żołnierzy z Niemiec.
Amerykańskie dowództwo tłumaczy, że obecne zmiany mają charakter organizacyjny i są związane z nowym układem sił wojskowych.
Dowódca US Army gen. Christopher LaNeve przyznał podczas wystąpienia w Izbie Reprezentantów, że armia otrzymała instrukcje dotyczące redukcji części sił.
„Uznaliśmy, że najbardziej sensowne byłoby, aby ta brygada nie wysyłała swoich sił na teatr działań” – powiedział generał.
Polski rząd zaskoczony doniesieniami
Do sprawy odniósł się również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Szef MON oświadczył, że polski rząd nie został wcześniej poinformowany o planach ograniczenia obecności wojsk USA w Polsce.
Polskie władze przypominają jednocześnie, że administracja Donalda Trumpa wcześniej deklarowała utrzymanie obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju.
Podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim Donald Trump miał zapewnić, że amerykańscy żołnierze pozostaną w Polsce, a ich liczba może nawet wzrosnąć.
Warszawa rozpoczyna pilne rozmowy z USA
W reakcji na medialne doniesienia polskie władze rozpoczęły serię spotkań i konsultacji ze stroną amerykańską.
Już we wtorek szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił USA i NATO w Europie gen. Alexusem Grynkewichem.
Z kolei wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA gen. Danem Caine’em.
Do Stanów Zjednoczonych udają się również wiceministrowie obrony narodowej Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, którzy mają prowadzić rozmowy m.in. w Pentagonie.
Warszawa chce wyjaśnić skalę planowanych zmian oraz przyszłość obecności wojsk USA w Polsce.
Polska pozostaje jednym z kluczowych państw NATO
Obecność amerykańskich wojsk w Polsce jest jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.
Po wybuchu wojny w Ukrainie liczba żołnierzy USA stacjonujących w Polsce została znacząco zwiększona.
W ostatnich latach Polska stała się jednym z głównych centrów logistycznych i wojskowych NATO w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Dlatego każda informacja dotycząca zmian w obecności wojsk USA wywołuje duże zainteresowanie zarówno polityków, jak i opinii publicznej.
Co to oznacza dla Ciebie? Polska czeka na wyjaśnienia USA
Na razie Pentagon zapewnia, że decyzja dotycząca brygady pancernej nie oznacza nagłego wycofywania wojsk z Polski.
Najważniejsze informacje:
– Pentagon potwierdził anulowanie planowanej rotacji brygady pancernej,
– USA tłumaczą decyzję reorganizacją sił w Europie,
– polski rząd twierdzi, że nie został wcześniej poinformowany,
– Warszawa rozpoczyna rozmowy z amerykańskim dowództwem,
– obecność wojsk USA pozostaje kluczowa dla bezpieczeństwa regionu.
Najbliższe dni mogą przynieść więcej informacji dotyczących dalszej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
