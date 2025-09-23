Pepco alarmuje klientów. Toksyczne naczynia wycofane ze sprzedaży!
Pepco pilnie wycofuje ze sprzedaży trzy naczynia dziecięce z serii „Psi Patrol KIDS”. Wykryto w nich niebezpieczne ilości ołowiu, który może przenikać do żywności i stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia najmłodszych.
Pepco alarmuje klientów. Toksyczne produkty dla dzieci wycofane ze sprzedaży
Sieć Pepco po raz kolejny apeluje do klientów o ostrożność i zwrot wadliwych produktów. Tym razem chodzi o naczynia ceramiczne z serii „Psi Patrol KIDS” – kubek, miskę i talerz, w których wykryto niebezpieczne ilości ołowiu. Produkty były sprzedawane w sklepach w całej Polsce, a ich użytkowanie może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci.
Trzy produkty z działu dziecięcego do natychmiastowego zwrotu
W oficjalnym komunikacie Pepco poinformowało, że wycofuje ze sprzedaży:
- PLU 620733 – ceramiczny kubek 230 ml lic. Psi Patrol KIDS
- PLU 620734 – ceramiczna miska 540 ml lic. Psi Patrol KIDS
- PLU 620736 – ceramiczny talerz 19 cm lic. Psi Patrol KIDS
Decyzja zapadła po badaniach, które wykazały, że w ceramice znajdują się przekroczone, niedopuszczalne normy ołowiu. Substancja ta może powodować poważne skutki zdrowotne, zwłaszcza u najmłodszych – od zaburzeń rozwoju po uszkodzenia układu nerwowego.
Dlaczego produkty są niebezpieczne?
Jak poinformowała sieć, naczynia nie spełniają wymogów Dyrektywy Rady 84/500/EWG dotyczącej wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Oznacza to, że podczas używania z potrawami i napojami dochodzi do migracji ołowiu, który może przedostawać się do organizmu.
Eksperci ostrzegają, że nawet niewielkie ilości tej substancji, spożywane regularnie, mogą prowadzić do zatrucia i trwałych problemów zdrowotnych.
Co mają zrobić klienci?
Sieć apeluje do wszystkich, którzy kupili naczynia z wadliwej partii, by natychmiast je zwrócili. Produkty można oddać w dowolnym sklepie Pepco w całej Polsce. Zwrot pieniędzy nastąpi niezależnie od posiadania paragonu.
„W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów prosimy o sprawdzenie zakupów i zwrot produktów, które nie spełniają standardów bezpieczeństwa. Każdy klient otrzyma pełen zwrot kosztów” – czytamy w komunikacie Pepco.
Pepco już wcześniej wycofywało produkty dziecięce
To nie pierwsza tego typu sytuacja. Wcześniej Pepco musiało wycofać kurtkę niemowlęcą, w której małe elementy mogły się oderwać i stwarzać ryzyko zadławienia. Teraz zagrożenie jest jeszcze poważniejsze, ponieważ dotyczy naczyń przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Choć wadliwe naczynia zostały już usunięte z półek sklepowych, mogą nadal znajdować się w domach. Eksperci apelują, by rodzice dokładnie sprawdzili produkty z serii „Psi Patrol KIDS” i w razie wątpliwości niezwłocznie oddali je do sklepu.
