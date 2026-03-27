Pepco rozdaje produkty za darmo. Taka promocja przed świętami to prawdziwa petarda

27 marca 2026 22:43 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Tuż przed świętami Pepco uruchomiło akcję, która natychmiast zwróciła uwagę klientów. Na półkach pojawiły się oznaczenia „1+1 gratis”, a promocja obejmuje produkty wielkanocne. Dla wielu osób to okazja, której trudno się oprzeć. Takie oferty rzadko trafiają się w tym okresie. Byliśmy osobiście sprawdzić to w sklepie przy ulicy Grochowskiej w Warszawie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dwa produkty w cenie jednego

Zasada promocji jest bardzo prosta. Kupując jeden produkt z oznaczonej kategorii, drugi tańszy lub w tej samej cenie – otrzymujemy za darmo.

Oferta dotyczy artykułów wielkanocnych, czyli:
– dekoracji do domu,
– ozdób stołowych,
– dodatków do koszyczków i świątecznych aranżacji.

To właśnie te produkty najczęściej trafiają do koszyków przed świętami, dlatego promocja szybko zyskuje popularność.

Sklepy przygotowują się na większy ruch

W wielu placówkach widać już zwiększone zainteresowanie. Klienci nie tylko oglądają, ale od razu sięgają po kilka produktów, żeby maksymalnie wykorzystać promocję.

W praktyce oznacza to:
– szybsze opróżnianie półek,
– większe kolejki przy kasach,
– większe zakupy niż zwykle.

Takie akcje działają natychmiast – szczególnie w okresie przedświątecznym.

Idealny moment na zakupy wielkanocne

Święta to czas, kiedy wiele osób dekoruje domy i stoły. Nawet drobne dodatki potrafią znacząco podnieść atmosferę.

Dzięki promocji 1+1 gratis można:
– przygotować świąteczne dekoracje taniej,
– kupić więcej produktów w tej samej cenie,
– zrobić zapas na przyszłość.

To szczególnie ważne w czasie, gdy ceny wielu produktów rosną.

Nasz komentarz: Czy warto jechać?

Tego typu promocje zazwyczaj nie trwają długo. Najbardziej atrakcyjne produkty znikają jako pierwsze, a wybór szybko się kurczy.

Jeśli ktoś planuje świąteczne zakupy w Pepco, warto zajrzeć do sklepu jak najszybciej. Przy odpowiednim podejściu można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

