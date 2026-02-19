Pestycydy w orzechach! Pilny apel do konsumentów
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o natychmiastowym wycofaniu z obrotu partii orzechów włoskich marki Bakaliowy Targ, sprzedawanych w sieci Dino Polska. W produkcie o wadze 200 g stwierdzono obecność tetrametryny – pestycydu, którego stosowanie w środkach ochrony roślin jest na terenie Unii Europejskiej nielegalne. Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu tej substancji stwarza realne ryzyko dla zdrowia konsumentów
Inspekcja Sanitarna wykryła nieprawidłowość podczas rutynowej kontroli urzędowej. Sieć Dino Polska podjęła już kroki mające na celu zabezpieczenie klientów: w marketach pojawiły się komunikaty ostrzegawcze, a kwestionowany towar jest usuwany z półek. Obecnie trwa postępowanie wyjaśniające, które ma ustalić źródło zanieczyszczenia produktu. GIS apeluje do osób, które zakupiły wskazane w komunikacie partie produktu o nie spożywanie ich.
Szczegóły dotyczące wycofanego produktu
- Nazwa produktu: Orzechy włoskie łuskane Bakaliowy Targ, 200 g
- Numer partii: P-5660/02
- Najlepiej spożyć przed końcem: 04.2027
- Wyprodukowano dla: Dino Polska S.A., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
Jeśli w Twoich zapasach domowych znajdują się orzechy włoskie zakupione w sieci Dino, wykonaj następujące czynności:
-
Sprawdź numer partii: Znajdziesz go na tylnej części opakowania. Porównaj go z numerem P-5660/02.
-
Weryfikuj datę: Ostrzeżenie dotyczy konkretnie produktów z terminem przydatności do kwietnia 2027.
-
Zrezygnuj ze spożycia: Jeśli posiadasz produkt z tej partii, pod żadnym pozorem go nie jedz. Tetrametryna to substancja niedozwolona w żywności na rynku unijnym.
-
Zwróć towar do sklepu: Możesz oddać wadliwy produkt w dowolnym markecie sieci Dino. Na podstawie komunikatu GIS sklep ma obowiązek przyjąć zwrot.
-
Zadbaj o bezpieczeństwo bliskich: Poinformuj rodzinę lub znajomych, którzy robią zakupy w tej sieci, aby sprawdzili swoje zapasy bakalii.
