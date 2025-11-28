Piątek pełen okazji. Zwrot 50% sprawi, że sklepy pękną w szwach!
Listopadowy Black Friday zapowiada się rekordowo, bo sieci handlowe kuszą zwrotem nawet 50 procent wartości zakupów i dużymi promocjami na najchętniej kupowaną elektronikę. Polacy już szykują się na przedświąteczne polowanie na okazje, które może wywołać prawdziwe oblężenie sklepów.
Polacy ruszą do Auchan w Black Friday. Sieć oddaje 50 procent za zakupy, a w promocji znalazł się hitowy sprzęt
Listopadowy gorący sezon wyprzedażowy wkracza w kulminacyjny moment, a sieć Auchan przygotowała ofertę, która ma szansę przyciągnąć tłumy. W piątek klienci będą mogli liczyć nie tylko na przecenioną elektronikę, ale także na akcję, w której połowa wartości zakupów wróci do nich w formie zwrotu. W efekcie Black Friday w Auchan zapowiada się jako jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń handlowych tego roku.
Choć tradycja Czarnego Piątku przyszła do Polski ze Stanów Zjednoczonych, to krajowy rynek zdążył ją przekształcić na własny sposób. Zamiast jednej doby zakupowego szaleństwa coraz częściej obserwujemy tygodnie rabatów określane mianem Black Week, a nawet Black Month. Z punktu widzenia handlu to metoda na przedłużenie sezonu wysokich obrotów, a z marketerów — sposób na zbudowanie w klientach poczucia, że okazja może lada chwila przepaść.
W tym roku szczególną uwagę przyciąga strategia Auchan. Sieć nie tylko przygotowała szeroką ofertę przecenionego sprzętu, w tym telewizorów, elektroniki użytkowej czy drobnego AGD, ale również uruchomiła akcję, w której 50 procent wartości zakupów wraca do klienta w formie bonu lub kuponu rabatowego na kolejne zakupy. Dla wielu osób to okazja, której trudno się oprzeć — zwłaszcza gdy listopad od lat jest miesiącem, w którym Polacy polują na prezenty, sprzęt RTV i elektronikę przed Bożym Narodzeniem.
Konsumenci chętnie korzystają z takich mechanizmów, bo przy wysokich cenach i spadku realnej wartości wynagrodzeń liczy się każda złotówka oszczędności. Z danych rynkowych wynika, że w okresie Black Friday Polacy najczęściej kupują elektronikę, odzież i sprzęt AGD, traktując ten czas jako sposób na zredukowanie świątecznych kosztów. Sieci handlowe muszą więc prześcigać się w kreatywności, oferując nie tyle jednorazowe rabaty, ile złożone programy lojalnościowe opłacalne dla obu stron.
Tegoroczne wyprzedaże odbywają się jednak w odmiennych realiach prawnych niż te sprzed kilku lat. Wszystko dzięki unijnej dyrektywie Omnibus, która wymaga od sklepów informowania o najniższej cenie danego produktu z ostatnich 30 dni. Ten obowiązek poważnie ograniczył praktyki sztucznego zawyżania cen, po czym ogłaszania spektakularnych okazji. Polacy coraz częściej porównują ceny, korzystają z aplikacji zakupowych i analizują historię cen produktów, dzięki czemu decyzje zakupowe są bardziej świadome.
A jednak to właśnie elektronika użytkowa pozostaje kategorią, która przyciąga największy ruch. Sprzęt RTV, konsole, smartfony czy telewizory są towarami, które klienci kupują rzadziej, ale bardziej świadomie, dlatego listopadowe obniżki bywają momentem na wymianę urządzeń lub zakup prezentów. Auchan liczy na to, że oferując atrakcyjne warunki zwrotu, nie tylko zwiększy sprzedaż hitowych produktów, ale także zachęci klientów do powrotu po kolejne zakupy.
Black Week to również pole do testowania nowych technik promocyjnych w handlu detalicznym. Zamiast prostego rabatu wielu sprzedawców oferuje zwroty, programy punktowe czy wieloetapowe promocje, które mają zatrzymać klienta na dłużej. To zresztą strategia obecna w tej branży od dawna — klient, który przyjdzie po okazyjny telewizor, często przy okazji kupi produkty spożywcze, środki chemiczne czy artykuły wysokomarżowe, zwiększając ogólny zysk sklepu.
Polacy — pomimo rosnących wydatków — nie zamierzają rezygnować z zakupów. Większość osób deklaruje, że chce wykorzystać Black Friday do kupienia rzeczy, które i tak miały pojawić się pod choinką. W tym kontekście promocje Auchan stają się dla wielu zakupową przepustką do bardziej ekonomicznego świątecznego sezonu.
Wszystko wskazuje na to, że piątek będzie jednym z najbardziej ruchliwych dni handlowych roku. A jeśli oferta Auchan faktycznie przyciągnie tak duże zainteresowanie, jak prognozują eksperci, sklepy mogą przeżyć prawdziwe oblężenie. Sieć liczy na to, że promocje skłonią zarówno stałych klientów, jak i osoby, które na co dzień robią zakupy w innych dyskontach.
