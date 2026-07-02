Piekielne upały suną nad Europę. Synoptycy ostrzegają: może być 43 stopnie. Mamy datę i prognozy dla Polski

2 lipca 2026 12:16 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Chłodniejsze powietrze, które właśnie spycha temperatury w Polsce poniżej 30 stopni, to tylko przerwa, nie koniec lata. Meteorolodzy śledzący modele ECMWF i CFSv2 wskazują konkretny moment, w którym żar zacznie wracać znad Atlantyku – i konkretne liczby, które warto zapamiętać, zanim znów sięgniesz po termometr wiszący za oknem.

Mapa pogodowa Europy na dzień 13.07.2026. | Wygenerowana przez AI na podstawie prognoz pogody.
Mapa pogodowa Europy na dzień 13.07.2026. | Wygenerowana przez AI na podstawie prognoz pogody.

Najbliższe dni: chłodniej niż przez cały czerwiec

Po rekordowym weekendzie z temperaturą 40,5 stopnia w Słubicach fala upałów odpuszcza. Do 2 lipca temperatura w całej Polsce ma spaść poniżej 30 stopni. Największe ochłodzenie synoptycy z portalu dobrapogoda24.pl przewidują na 5-6 lipca, kiedy termometry mogą pokazywać zaledwie 15-23 stopnie – dla wielu regionów będzie to pierwszy naprawdę chłodny epizod od tygodni. W pierwszym tygodniu lipca temperatury w większości kraju mają oscylować między 20 a 25 stopniami, nad morzem 18-22 stopnie, w górach 17-21 stopni.

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To nie będzie jednak spokojny tydzień – meteorolodzy zapowiadają, że okres chłodniejszy zostanie poprzerywany frontami atmosferycznymi z burzami, podobnymi do tych, które przechodzą przez kraj właśnie teraz.

8-9 lipca: pierwszy sygnał ostrzegawczy

Amerykański meteorolog Ryan Maue ostrzegł w mediach społecznościowych, że nad Atlantykiem formuje się kolejna „przerażająca kopuła ciepła” – układ wysokiego ciśnienia, który w drugim tygodniu lipca może przesunąć się nad Europę Zachodnią. Podobny scenariusz opisuje meteorolog Ben Noll: w miarę jak jedna kopuła ciepła stopniowo zanika nad kontynentem, prawdopodobnie wkrótce formuje się kolejna.

Trasa tego gorąca ma być podobna do poprzedniej fali. Najpierw żar obejmie Hiszpanię i Portugalię, gdzie temperatury mogą ponownie przekroczyć 40, a nawet zbliżyć się do 43 stopni. Stamtąd fala ma przesunąć się nad Francję i Wielką Brytanię. Według portalu dobrapogoda24.pl, około 8-9 lipca gorące powietrze może dotrzeć również do Polski – choć to wciąż prognoza z około tygodniowym wyprzedzeniem, więc obarczona sporą niepewnością.

15-25 lipca: to tu modele są najbardziej zgodne

Jeśli chodzi o moment, w którym upał wróci do Polski z większą pewnością, różne serwisy meteorologiczne wskazują raczej na drugą połowę miesiąca. Około 15-25 lipca do kraju ma częściej napływać gorące powietrze znad południa Europy. W centrum, na zachodzie i południu Polski temperatura może osiągać 30-33 stopnie, lokalnie więcej. Model ECMWF i amerykański CFSv2 zgodnie pokazują dla całego lipca dodatnią anomalię temperatury – średnio o 0,5 do 2 stopni powyżej normy wieloletniej, która dla Polski wynosi około 16-19 stopni w skali miesiąca.

Portal Fani Pogody, opierając się na tych samych modelach, prognozuje, że w lipcu możliwe będą epizody z temperaturą 30-37 stopni, a większość dni będzie mieścić się w przedziale 20-31 stopni. Bardzo prawdopodobne jest też pojawienie się nocy tropikalnych – gdy temperatura po zmroku nie spada poniżej 20 stopni, co realnie utrudnia sen.

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Sierpień może być gorętszy niż lipiec

Najdalsza część prognozy sezonowej wskazuje, że to nie lipiec, tylko pierwsza połowa sierpnia przyniesie najbardziej stabilny i długotrwały upał. Między 1 a 15 sierpnia w wielu regionach Polski termometry mogą regularnie pokazywać 30-34 stopnie, a lokalnie nawet 35 stopni. Nad Bałtykiem temperatura ma sięgać 25-29 stopni, w górach 22-26 stopni. Noce mają pozostać ciepłe, miejscami bez spadku poniżej 20 stopni.

Druga połowa sierpnia ma być nieco łagodniejsza, z temperaturami częściej w przedziale 24-29 stopni, choć pojedyncze dni upalne nadal będą się zdarzać.

Dlaczego prognoza na 2 tygodnie to nie to samo, co prognoza na jutro

Warto rozumieć różnicę między tym, co czytamy w serwisach pogodowych na temat najbliższych dni, a tym, co dotyczy odleglejszej przyszłości. Atmosfera jest układem chaotycznym – już po tygodniu niepewność prognozy dla konkretnego dnia zaczyna gwałtownie rosnąć, a po kilku tygodniach nie da się wiarygodnie określić pogody dla pojedynczej daty.

Prognozy sezonowe, na których opierają się szacunki dotyczące lipca i sierpnia, działają inaczej. Nie próbują odpowiedzieć, czy konkretnego dnia będzie padać w Warszawie. Oceniają, jakie warunki będą dominować w skali całego miesiąca i czy istnieje zwiększone prawdopodobieństwo temperatur odbiegających od normy. Na obecnym etapie najbardziej prawdopodobny scenariusz dla Polski to lipiec cieplejszy od średniej wieloletniej, z częstszym niż zwykle występowaniem gorących mas powietrza. To nie oznacza, że każdy dzień będzie upalny – oznacza, że fale gorąca będą się pojawiać częściej, niż wynikałoby to z klimatycznej normy.

Warszawa: chłodniejszy tydzień, potem powrót do 30 stopni plus

Dla Warszawy i centralnej Polski scenariusz wygląda podobnie do reszty kraju – z tą różnicą, że stolica jako duże, mocno zabetonowane miasto silniej odczuwa skutki upału niż tereny otwarte. Ekspert IMGW dr Grzegorz Duniec zwraca uwagę, że w silnie nagrzanych, zurbanizowanych obszarach temperatura przy powierzchni gruntu potrafi przekraczać nawet 60 stopni, mimo że odczyt na wysokości 2 metrów pokazuje „tylko” 35-37 stopni. Betonowe place, asfalt i brak zieleni sprawiają, że centrum Warszawy nie wychładza się w nocy tak skutecznie jak okoliczne tereny podmiejskie.

W najbliższym tygodniu temperatury w stolicy powinny utrzymywać się w granicach 20-27 stopni, z możliwymi przelotnymi burzami. Kiedy fala upałów wróci w drugiej połowie lipca, Warszawa – jako miasto centralnej Polski – znajdzie się dokładnie w tym pasie kraju, gdzie prognozowane są temperatury 30-33 stopnie, a przy najbardziej niekorzystnym scenariuszu lokalnie więcej.

Jak zaplanować najbliższe dwa tygodnie?

Najbliższy tydzień, zwłaszcza okolice 5-6 lipca, to dobry moment na prace wymagające wysiłku fizycznego na zewnątrz, remonty, dłuższe spacery czy wycieczki – temperatury rzędu 15-23 stopni są dla organizmu znacznie łagodniejsze niż to, co przeszła Polska w ostatnich dniach czerwca.

Jeśli planujesz urlop w drugiej połowie lipca lub w sierpniu, licz się z możliwością upału. Modele wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo temperatur 30 stopni i więcej, szczególnie między 15 a 25 lipca oraz w pierwszej połowie sierpnia. Warto już teraz pomyśleć o wentylatorze, zasłonach zaciemniających czy folii NRC na okna, jeśli poprzednia fala upałów pokazała, że mieszkanie nagrzewa się zbyt mocno.

Nie planuj konkretnych aktywności na zewnątrz w oparciu o prognozę sprzed dwóch tygodni – sprawdzaj dane ponownie na 7-10 dni przed planowanym terminem, kiedy dokładność prognoz znacząco rośnie. Serwisy takie jak IMGW, dobrapogoda24.pl czy meteo.pl aktualizują szacunki na bieżąco, w miarę jak modele numeryczne otrzymują nowe dane.

Śledź alerty RCB i IMGW także w najbliższych, pozornie spokojniejszych dniach – prognozy zapowiadają okresowe burze nawet w chłodniejszym tygodniu, a fronty atmosferyczne w tym sezonie regularnie zaskakują gwałtownym przebiegiem.

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